長期睡眠不足、小心病痛一起來！「5個方法」助你安穩入眠

▲▼5招入眠。（圖／Unsplash）

▲擁有好的優質睡眠，對現代人來說近乎奢求。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人壓力大、生活節奏快，不是到了時間不想睡，要不就是想睡卻又睡不著，良好的睡眠不僅影響精神狀態，更關乎身體健康。以下傳授5種幫助入睡的方法，協助你放鬆身心、安穩入眠。

#建立規律作息

每天固定時間上床與起床，即使是假日也盡量維持一致，能幫助身體建立「生理時鐘」。規律的作息能讓大腦更容易釋放褪黑激素，促進自然入睡。

▲▼5招入眠。（圖／Unsplash）

#睡前遠離3C產品

螢幕光線中的藍光會抑制褪黑激素的分泌，干擾睡意。建議睡前1小時內不要使用手機、平板或看電視，改用閱讀紙本書、泡澡等方式放鬆，有助進入睡眠狀態。

#創造舒適睡眠環境

寢室要保持安靜、昏暗與涼爽，有助身體進入休眠模式。床墊與枕頭選擇適合個人習慣的款式，並保持床單清潔與乾爽，讓身體在舒適中更快入眠。

▲▼5招入眠。（圖／Unsplash）

#睡前放鬆練習

透過深呼吸、冥想或溫和伸展放鬆身體與心情。像是「4-7-8呼吸法」：吸氣4秒、憋氣7秒、吐氣8秒，有助減緩焦慮，提升入睡速度。

#注意飲食與飲品

睡前避免喝含咖啡因的飲料如茶、咖啡，改喝溫牛奶、無糖花草茶等幫助放鬆的飲品。避免吃太飽或空腹入睡，適量點心如香蕉、堅果能幫助血糖穩定，助眠效果更佳。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

