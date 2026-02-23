放年假比上班還累？教你簡單4招讓身心快速歸零

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

過了個年你累了嗎？其實有時候放長假比上班還操，等到一切結束，突然安靜下來，才發現自己其實累壞，這時候，與其急著衝下一個目標，不如先把自己撿回來，把心慢慢收回來，讓身體休息一下，教你簡單幾招讓身心歸零，調整好再出發！

#先讓環境乾淨一點

過年後家裡一定亂七八糟，不用一次做到完美，但可以從一個小角落開始整理。桌面清空、垃圾丟掉、把沙發恢復原狀，空間清爽了，腦袋真的會比較清楚。有時候不是事情太多，而是環境太亂讓人更煩。

#把作息拉回來

年節期間熬夜追劇、吃一堆大魚大肉都很正常，但現在可以慢慢調整。早點睡、起床曬個太陽，多喝水或無糖茶，吃得清淡一點。不要一口氣激烈運動，簡單散步、伸展就很好。身體舒服了，心情自然不會那麼浮躁。

#給自己一點安靜時間

時間不需要多，哪怕只有十分鐘，也可以問問自己：這陣子我累的是身體，還是情緒？有沒有什麼委屈其實沒說出口？可以寫下來，也可以只是靜靜想一想。整理情緒就像整理房間一樣，不面對只會越堆越亂。

#安排一件讓自己開心的小事

喝杯喜歡的咖啡、約朋友聊天、看一部想看的劇，或只是好好洗個熱水澡。不是為了誰，就是單純為自己。

其實身心歸零不是什麼很厲害的儀式，而是願意把注意力拉回自己。當你把自己照顧好了，才有力氣再去照顧別人。慢慢來，不用急，調整好，再出發就好。