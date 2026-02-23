凱特王妃Gucci禮服配波浪捲髮好浪漫　登紅毯氣場不輸女星

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃（左二）與王儲威廉（右二）盛裝出席2026年英國電影學院獎典禮。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲、威爾斯親王威廉與凱特王妃22日再度步上「英國奧斯卡」英國電影學院獎（BAFTA）紅毯，夫妻倆以紅色系的正裝登場瞬間成為全場焦點，特別是凱特王妃二度穿上玫瑰粉色Gucci訂製禮服，卻予人耳目一新的感受，關鍵在於她變「髮」成功，2019年她首度穿此件禮服時以公主頭髮型優雅亮相，此次配上大波浪捲髮，更添浪漫氣息，與女星們相較毫不遜色。

凱特王妃所穿的玫瑰粉色Gucci訂製禮服，採用微露肩的剪裁，深色酒紅絲絨腰帶下接續著由多種深淺粉紅交織而成的輕盈雪紡，隨行步間呈現流動的層次感。在配飾方面，她展現了高超的顏色呼應技巧，她拿著與禮服腰帶同色系的Prada緞面手拿包，鞋履則選用了Oscar de la Renta的Cabrina鉑金亮面高跟鞋，為柔美的粉色調增添了一抹金屬光澤。

▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃搭配已故女王伊麗莎白二世傳承的Greville 吊燈式鑽石耳環，以及瑪麗王后留下的鑽石手環。（圖／CFP）

而凱特王妃的珠寶搭配也深具話題性，她佩戴已故女王伊莉莎白二世傳承的Greville 吊燈式鑽石耳環，此對鑲嵌各種花式車工鑽石的華麗耳環最初於1929年為名媛瑪格麗特葛瑞維爾打造，她在1942年將這件珍寶遺贈給伊麗莎白王太后，隨後在1947年，由國王喬治六世夫婦送給伊莉莎白公主作為結婚賀禮；此外，她還戴上1920年代Art Deco裝飾藝術風格的鑽石手環，源自於瑪麗王后留下的頸鍊，直到2015年才首度將其作為手環公開佩戴。
 

