星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

記者蔡惠如／綜合報導

今（2／23）天開啟馬年第一天開工日，上班族的好朋友星巴克準時報到，從今起至明天一連兩天，推出大杯以上買一送一優惠，適逢初春近期也推出兩款新茶飲，正好趁優惠期間揪友一起來個開春小確幸！85 度 C 也在 2／23 開工推出旗下大杯紅茶拿鐵、慢熟奶茶和蕎麥奶茶，第二杯特價35折；伯朗咖啡館也在今天限定推出美式、拿鐵不限會員買一送一優惠。

星巴克 2／23 與 2／24 一連兩天推出「開工大吉 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲星巴克春季新飲「草莓風味抹茶那堤」，售價160元起；「粉紅草莓風味星冰樂」，售價170元起。

星巴克近期推出春櫻季節主打的兩款夢幻飲品，包括以草莓奶霜融合櫻花色調粉紅吉利作為基底的「粉紅草莓風味星冰樂」，上層覆蓋蓬鬆細緻的鮮奶油，並灑上酥脆草莓餅乾碎片，層層堆疊出豐富的視覺感，售價 170 元起；「草莓風味抹茶那堤」則使用茶香的日本抹茶，揉合草莓的微酸果韻，為經典抹茶增添春日清新氣息，售價 160 元起，可趁買一送一優惠時嚐鮮一下。

▲85度C、伯朗咖啡館開工慶優惠。（圖／業者提供）

9 天連假後迎接今年開工，85 度 C 於 2／23 開工當天，推出旗下大杯紅茶拿鐵、慢熟奶茶和蕎麥奶茶，第二杯特價35折，紅茶拿鐵兩杯大杯原價130元，活動特價87元；慢熟奶茶兩杯大杯原價100元，特價67元；無咖啡因的蕎麥奶茶兩杯大杯原價100元，特價67元。

請注意開工慶活動限同品項、不限冰熱、每人現購現取限三組，寄杯辦法依各門市公告為主，線上訂餐外送或外帶、電話訂購無此優惠。

伯朗咖啡館在 2／23 開工當天，也推出美式咖啡、拿鐵買一送一優惠活動，消費者至店購買大杯美式咖啡與拿鐵，可享買一送一優惠，品項不限冰熱與同品項，優惠品項以低價品計算（加料品項依份數另外收費），飲品限結帳當日領取。