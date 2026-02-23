最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼尤塔萊爾丹。（圖／路透社）

▲尤塔萊爾丹在米蘭-科爾蒂納冬奧競速滑冰項目創下一金一銀好成績。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

2026年米蘭-科爾蒂納冬奧圓滿落幕，多位奪牌好手依然是社群討論焦點，當中包括被封為最辣滑冰選手的荷蘭女將尤塔萊爾丹（Jutta Leerdam），她在奪下女子1000公尺長道競速滑冰項目勇奪金牌後，激動拉下賽服露出NIKE內衣，外媒推估此舉價值100萬美元（約台幣3,145萬），賽後她拎著愛馬仕（Hermès）柏金包搭私人飛機返航，帶回冬奧一金一銀牌回應眾人對她天后作風的質疑。

▲▼尤塔萊爾丹。（圖／路透社）

▲尤塔萊爾丹在本屆冬奧奪得競速滑冰1000公尺滑冰奪金，激動拉開比賽服露出NIKE內衣。（圖／路透社）

尤塔萊爾丹在IG上有超過650萬名粉絲，是史上粉絲數最多的速度滑冰運動員，與Nike、SKIMS、歐米茄（OMEGA）等知名品牌密切合作，不過最受矚目的仍是她與爭議不少的美國網紅拳擊手 傑克保羅（Jake Paul）訂婚，兩人形影不離，並一起分享豪奢生活日常，相當高調。

▲▼尤塔萊爾丹。（圖／翻攝IG）

▲尤塔萊爾丹戴著奧運獎牌搭乘私人飛機。（圖／翻攝juttaleerdam IG）

▲▼尤塔萊爾丹。（圖／翻攝IG）

▲尤塔萊爾丹坐在未婚夫傑克保羅肩上慶祝，她手拎著愛馬仕柏金包。（圖／翻攝jakepaul IG）

此次參加冬奧，尤塔萊爾丹不搭荷蘭國家隊安排的航班、也不參加奧運開幕式而招來耍大牌批評，她搭乘未婚夫傑克保羅安排的私人專機，飛機上布置荷蘭代表色的橘色氣球、愛馬仕抱枕與毛毯，並準備奧運元素餐點，備受寵愛，她也很爭氣在1000公尺長道競速滑冰奪金、500公尺項目拿下銀牌，以傲人成績回應外界的批評。

▲▼尤塔萊爾丹。（圖／翻攝IG）

▲尤塔萊爾丹與未婚夫傑克保羅形影不離。（圖／翻攝juttaleerdam IG）

▲▼尤塔萊爾丹。（圖／翻攝IG）

▲尤塔萊爾丹經常分享豪奢生活，背著香奈兒包搭乘私人飛機。（圖／翻攝juttaleerdam IG）

►凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂

►劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

ET Fashion

