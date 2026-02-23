fb ig video search mobile ETtoday

新的一年別只活在美照裡　3重點找回「感覺很好」的自己

>

▲咖啡,手機。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲好好喝一杯咖啡，比拍一張手機美照重要。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人有這種經驗，為了拍出一張「歲月靜好」的照片，你調整了無數次角度，直到咖啡都涼了。照片上傳後，看著手機螢幕上跳動的愛心，心裡確實有一瞬間的滿足，但現實中的你喝掉的卻是半涼、最佳味道已散去的咖啡。數位資訊過載的時代，我們每個人都成了自己生活的「策展人」。

我們展示升遷、展示假期、展示健身成果，努力經營著一個「看起來很好」的版本，若你感覺總在關掉螢幕後，被那股精緻的疲憊感瞬間淹沒。隨著新一年的展開，比起增加更多計畫，我們更需要的是一次心靈上的「減法」。找回一個新的自己，往往不是因為我們又達成了什麼目標，而是我們學會了如何與侷限共處，可從 3 個地方找回那個「感覺很好」的自己：

練習局部放棄
承認自己的體力與心力都有極限。與其追求全方位的成功，不如接受有缺憾的平衡。允許家裡有一角是凌亂的，允許自己在某些時刻「下線」，這不是失敗，而是清醒的選擇。

定義你的核心舒適
別人的肯定（Like）是短暫的興奮劑，但自己的舒適（Feel）才是長效的止痛藥。這一年，試著把注意力從「別人怎麼看」移回「我現在感覺如何」。

承認侷限，才是力量的起點
當你不再執著於讓世界羨慕時，你才有餘力去處理內在的混亂。這種安靜的轉變，就是最優雅的新生。

真實的生活，本就不是由濾鏡構成的，請試著閉上眼，跳脫社群的視角問自己：「如果這件事不能發動態、不能讓任何人知道，我還會想去做它嗎？」如果你的答案是肯定的，那才是真正屬於你的、感覺很好的生活。

關鍵字：

精緻疲憊感, 社交貨幣, 內在秩序, 有缺憾的平衡, 真實生活, 心理減壓, 自我覺察, 局部放棄, 內在校準, 數位斷捨離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

開工運勢誰最旺？前3名星座出列，升職加薪、貴人運一次看

開工運勢誰最旺？前3名星座出列，升職加薪、貴人運一次看

放年假比上班還累？教你簡單4招讓身心快速歸零

放年假比上班還累？教你簡單4招讓身心快速歸零

女星穿搭心機公開！Krystal暗黑風氣場飆破天花板、MOMO腹肌開外掛 長期睡眠不足、小心病痛一起來！「5個方法」助你安穩入眠 凱特王妃Gucci禮服配波浪捲髮好浪漫　登紅毯氣場不輸女星 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣 4款話題精品包！宋雨琦同款TB太搶鏡、法國百年傳奇托特包正式登台 太陽能錶環保又方便　四大品牌人氣款出列

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面