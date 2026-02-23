新的一年別只活在美照裡　3重點找回「感覺很好」的自己

▲好好喝一杯咖啡，比拍一張手機美照重要。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人有這種經驗，為了拍出一張「歲月靜好」的照片，你調整了無數次角度，直到咖啡都涼了。照片上傳後，看著手機螢幕上跳動的愛心，心裡確實有一瞬間的滿足，但現實中的你喝掉的卻是半涼、最佳味道已散去的咖啡。數位資訊過載的時代，我們每個人都成了自己生活的「策展人」。

我們展示升遷、展示假期、展示健身成果，努力經營著一個「看起來很好」的版本，若你感覺總在關掉螢幕後，被那股精緻的疲憊感瞬間淹沒。隨著新一年的展開，比起增加更多計畫，我們更需要的是一次心靈上的「減法」。找回一個新的自己，往往不是因為我們又達成了什麼目標，而是我們學會了如何與侷限共處，可從 3 個地方找回那個「感覺很好」的自己：

練習局部放棄

承認自己的體力與心力都有極限。與其追求全方位的成功，不如接受有缺憾的平衡。允許家裡有一角是凌亂的，允許自己在某些時刻「下線」，這不是失敗，而是清醒的選擇。

定義你的核心舒適

別人的肯定（Like）是短暫的興奮劑，但自己的舒適（Feel）才是長效的止痛藥。這一年，試著把注意力從「別人怎麼看」移回「我現在感覺如何」。

承認侷限，才是力量的起點

當你不再執著於讓世界羨慕時，你才有餘力去處理內在的混亂。這種安靜的轉變，就是最優雅的新生。

真實的生活，本就不是由濾鏡構成的，請試著閉上眼，跳脫社群的視角問自己：「如果這件事不能發動態、不能讓任何人知道，我還會想去做它嗎？」如果你的答案是肯定的，那才是真正屬於你的、感覺很好的生活。