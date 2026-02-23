開工即爛臉？過度滋補小心反效果！「水乳重置法」養膚更有感

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／kyo1122 IG、goyounjung IG

過年期間熬夜追劇、大魚大肉連續轟炸，不少人一開工就發現肌膚變得暗沉粗糙、冒痘出油，其實這時候最忌諱「補過頭」，當膚況失去平衡，與其層層堆疊保養品，不如試試最基礎的「水乳重置法」，用簡單步驟幫肌膚重置屏障，反而更快找回穩定與光澤。

保養,肌膚,水乳重置法。（圖／IG）

Tips 1：減法保養，先讓肌膚喘口氣

熬夜與飲食油膩容易讓角質代謝失衡，若此時再使用酸類、A醇或高濃度精華，只會讓肌膚更敏感，建議先暫停功能型產品三到五天，改以溫和清潔搭配單純保濕化妝水與乳液，讓肌膚專心修復屏障，當泛紅與出油情況緩和後，再視情況慢慢加回其他保養品，避免一次全上造成負擔。

Tips 2：化妝水濕敷補水，穩定油水平衡

肌膚失衡多半是缺水引起的假性出油，可選擇成分單純、無酒精的保濕型化妝水，局部濕敷三到五分鐘，加強乾燥粗糙部位補水，補水到位後，皮脂分泌自然會減少，毛孔看起來也會較細緻，切記濕敷時間不宜過長，以免反而帶走水分。

保養,肌膚,水乳重置法。（圖／IG）

Tips 3：乳液鎖水修護，建立保護屏障

補水後一定要搭配乳液鎖住水分，選擇質地清爽、不悶不厚重的款式，均勻塗抹全臉並輕輕按壓吸收，乳液中的油脂成分能幫助修補角質層，提升防禦力，讓肌膚在上班日也能維持透亮穩定，只要持續一週的水乳重置保養，多數人都能感受到膚況明顯回穩。

保養, 肌膚, 水乳重置法

