fb ig video search mobile ETtoday

連假9天人潮飆！遠百全台成長1成　宏匯廣場賣百台iPhone 17

>

▲春節百貨業績成長。（圖／業者提供）

▲春節9天長假帶動百貨業績同期成長1至2成。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年春節受惠於長達 9 天的連假與晴朗天氣，民眾走春意願高，帶動百貨零售業買氣紅盤。 遠東百貨整體業績較去年同期成長一成，其中以餐飲、精名品及運動休閒類商品表現最為亮眼，宏匯廣場春節連假來客破 10 萬人次，iPhone 17 在春節期間就賣出破百台銷量。

▲春節百貨業績成長。（圖／業者提供）

馬年開春迎來 9 天連假，雖然出國人數飆，在台走春的消費者心情也好，遠東百貨表示，全台 11 家分店自 2／14 至 2／22 期間，整體業績成長一成。其中台中大遠百、板橋大遠百與遠百信義 A13 在餐飲與影城方面的成長尤為顯著。 由於春節期間親友團圓聚餐需求旺盛，餐飲類業績漲幅高達 2 成，幾乎座無虛席。

民眾多利用年終獎金選購精品與化妝保養品犒賞自己，消費氛圍有明顯回流。各地分店推出特色活動，如台中大遠百舉辦「寶可夢集換式卡牌遊戲美術嘉年華」、遠百竹北開運擲筊大賽、親子音樂劇及馬術互動活動，也吸引不少人潮。

▲春節百貨業績成長。（圖／業者提供）

宏匯廣場表示，自小年夜以來，入館人流逼近 10 萬人次，帶動業績較去年同期成長超過 2 成。 館內主題餐廳預約率達 5 成，美食街與停車場在尖峰時段一位難求。業者指出運動休閒、3C 商品及大家電因年節剛性需求，業績表現火燙，如「STUDIO A」自小年夜起已售出逾百台 iPhone 17，「tokuyo」按摩椅亦因應居家空間趨勢與犒賞長輩風氣，銷量開出紅盤。

▲春節百貨業績成長。（圖／業者提供）

關鍵字：

春節, 百貨業績, 宏匯廣場, iPhone17, 餐飲銷售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

開工運勢誰最旺？前3名星座出列，升職加薪、貴人運一次看

開工運勢誰最旺？前3名星座出列，升職加薪、貴人運一次看

放年假比上班還累？教你簡單4招讓身心快速歸零

放年假比上班還累？教你簡單4招讓身心快速歸零

女星穿搭心機公開！Krystal暗黑風氣場飆破天花板、MOMO腹肌開外掛 長期睡眠不足、小心病痛一起來！「5個方法」助你安穩入眠 凱特王妃Gucci禮服配波浪捲髮好浪漫　登紅毯氣場不輸女星 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 4款話題精品包！宋雨琦同款TB太搶鏡、法國百年傳奇托特包正式登台 對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣 太陽能錶環保又方便　四大品牌人氣款出列

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面