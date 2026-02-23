連假9天人潮飆！遠百全台成長1成　宏匯廣場賣百台iPhone 17

▲春節9天長假帶動百貨業績同期成長1至2成。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年春節受惠於長達 9 天的連假與晴朗天氣，民眾走春意願高，帶動百貨零售業買氣紅盤。 遠東百貨整體業績較去年同期成長一成，其中以餐飲、精名品及運動休閒類商品表現最為亮眼，宏匯廣場春節連假來客破 10 萬人次，iPhone 17 在春節期間就賣出破百台銷量。

馬年開春迎來 9 天連假，雖然出國人數飆，在台走春的消費者心情也好，遠東百貨表示，全台 11 家分店自 2／14 至 2／22 期間，整體業績成長一成。其中台中大遠百、板橋大遠百與遠百信義 A13 在餐飲與影城方面的成長尤為顯著。 由於春節期間親友團圓聚餐需求旺盛，餐飲類業績漲幅高達 2 成，幾乎座無虛席。

民眾多利用年終獎金選購精品與化妝保養品犒賞自己，消費氛圍有明顯回流。各地分店推出特色活動，如台中大遠百舉辦「寶可夢集換式卡牌遊戲美術嘉年華」、遠百竹北開運擲筊大賽、親子音樂劇及馬術互動活動，也吸引不少人潮。

宏匯廣場表示，自小年夜以來，入館人流逼近 10 萬人次，帶動業績較去年同期成長超過 2 成。 館內主題餐廳預約率達 5 成，美食街與停車場在尖峰時段一位難求。業者指出運動休閒、3C 商品及大家電因年節剛性需求，業績表現火燙，如「STUDIO A」自小年夜起已售出逾百台 iPhone 17，「tokuyo」按摩椅亦因應居家空間趨勢與犒賞長輩風氣，銷量開出紅盤。