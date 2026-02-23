fb ig video search mobile ETtoday

總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

在人際相處中，最怕遇到明明理虧卻還要硬拗到底的人，有些人不是不懂道理，而是自尊心太強、好勝心太旺，一旦站上立場就很難退讓，甚至會把話說得天花亂墜，只為證明自己沒有錯，以下就盤點總是很愛強詞奪理的三大星座，看看誰一開口就自帶辯論氣場。

TOP 3　雙子座

反應快口才好，腦筋動得比別人快，當場就能抓到語病反擊，就算原本只是小事，也能被他說成大道理，擅長轉移焦點，把問題導向對自己有利的方向，明明已經站不住腳，還是能用語言包裝得像是自己佔上風，常讓人聽到懷疑人生。

TOP 2　獅子座

自尊心強又好面子，很難在眾人面前承認錯誤，即使心裡知道理虧，嘴上仍然要撐住場面，語氣堅定、態度強勢，會用氣勢壓過對方的聲音，讓人誤以為他才是有理的一方，對他來說輸了面子比輸了道理更難接受，因此往往堅持到底。

TOP 1　處女座

邏輯清晰又善於挑細節，記憶力驚人，連你幾個月前說過的話都能翻出來對照，會抓字眼、抓前後矛盾，一層層拆解對方論點，看似冷靜分析，其實早已站穩自己的立場不願退讓，當他決定要辯到底時，幾乎無人能敵，往往讓對方辯到心累卻還找不到破綻。

關鍵字：

星座, 個性, 占卜

