跟「沒邊界感的人」相處身心俱疲？4個方式停止能量被掏空

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在人際關係中，最讓人感到消耗的，往往不是爭吵，而是對方沒有邊界感卻渾然不覺，過度干涉、情緒綁架、把你的時間與情緒當成理所當然，長期下來容易讓人身心俱疲，與其一味忍耐，不如學會用更成熟的方式劃清界線，才能在關係裡保有舒服與尊重。

1.先釐清底線

很多人之所以被侵犯邊界，是因為自己也不夠清楚底線在哪，例如：是否能接受臨時改約、是否願意分享私事、是否容許對方評論你的選擇，當你先在心裡畫出清楚界線，就能在對方踩線時第一時間察覺，而不是事後才覺得委屈，清楚自己的原則，是建立健康關係的第一步。

2.冷靜直接的方式表達

沒有邊界感的人往往不自覺，因此與其悶著不說或一次爆炸，不如平靜告訴對方「這樣的方式讓我不太舒服」、「這部分我希望保有隱私」，語氣堅定但不帶攻擊，讓對方知道你的感受與期待，長期下來對方會慢慢調整，至少也會明白你的立場。

3.學會拒絕與拉開距離

若對方屢勸不聽，持續情緒勒索或干涉生活，就要勇敢說不，例如：拒絕不合理請求、降低回覆頻率、避免過度分享近況，把時間留給真正尊重你的人，關係不是越黏越好，而是越界越少越長久，適度的距離反而讓彼此更舒服。

4.停止過度解釋

沒有邊界感的人，常會要求你說明理由、交代細節，這時候不用每次都詳細解釋，只需要簡單回應「我暫時不方便」、「這部分我想自己處理」，不必為了讓對方滿意而耗盡精力，懂得保護情緒能量，是成熟大人的課題。

關鍵字：

邊界感, 情緒, 感情

