換季整理還在猶豫要不要丟？　4樣物品不用再考慮了

▲整理家中物品別佛系，一口氣把它們整理乾淨吧。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣變熱是時候找個周末為衣櫥跟居家換季吧，趁這時候順便也整理一下陳年老物，拯救一下居家空間，若自詡為重感情、惜物、捨不得丟的風格，很容易變成「不想丟，卻不會整理」，會讓家裡越來越慘烈，先從這4樣丟起，目標明確就能輕鬆解決。

2年以上沒碰過的衣服

都兩年沒碰過的衣服，代表早已離開你平常的選項內，若真的覺得可惜，外套、價格較高的單衣可暫且先留下來，一般的上衣褲子就快認清現實早點處理掉，尤其已經變形、小部分髒污等的就根本不用考慮再留了。

書本

既然家裡沒有這麼大空間可以讓你搞出電影般的書房，不如先審視一下佔空間的書籍吧，當然知識或是作品是不會過時的，但每個人喜歡的書跟內容都有自己的喜好，留下自己覺得不錯的，其他都回收或是賣給二手書店也很好。

裝飾物件

許多人都會被困在「可愛小物迷宮」走不出來，還是老話一句，覺得可愛療癒的物品，不會整理就是災難一場，就算有多可愛的公仔，放在雜物堆下也不會自己發光的。舉凡像是扭蛋、布偶、裝飾品、燈具、酒瓶等，直接就先收拾收拾吧。

過期商品

保養品來不及用，還有不小心才發現的過期沐浴乳、洗髮精，這些就算用了也不安心的東西，就別放在家裡持續跟自己拉鋸了，難道擁有它就能有成就感？還有其他包括調味料、食品類的若過期太久也就快快斷捨離。