科研配方再進化！La glow天鵝頸緻霜成分升級　高敏敏親測揭秘保養關鍵

▲La glow寵愛第二張臉，推出升級版「天鵝頸緻霜」，營養師女神高敏敏續任代言、有感分享。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

「脖子，比臉更誠實。」是營養師女神高敏敏多次點出的殘酷真相，也正因如此，她連續多年擔任La glow代言人。到底是什麼樣的產品魅力，讓她願意持續推薦？ETtoday帶你直擊廣告拍攝現場，找答案！

▲La glow廣告拍攝現場直擊！營養師女神高敏敏續任代言。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

高敏敏表示，市面上保養品選擇很多，但她一直強調「專科專事」。許多人習慣一瓶面霜抹全臉，卻忽略頸部肌膚比臉更薄、更容易乾燥，「La glow 最吸引我的是它的專注與專精，它不是附屬品，而是為了對抗長期低頭、睡姿擠壓產生的頸紋而生」，這種專為特定問題研發的誠意，是她最看重的。

▲高敏敏分享保養品挑選標準：配方有感、體驗愉悅、成分透明公開。

身為營養師，高敏敏坦言自己對成分的挑剔是職業病，La glow讓她看見的不只是保養，更是精準的成分科學。「天鵝頸緻霜」升級版加入Matrixyl 3000，在研究中能明顯觀察到對肌膚支撐力的提升，搭配原有的乙醯基六胜肽、積雪草與西班牙墨角藻3大核心成分，一起加乘變更厲害。

▲La glow「天鵝頸緻霜」升級版清爽不黏膩、擦完後吸收度佳。

談到挑選保養品的標準，她也明確指出與食品同樣嚴苛，「配方要有感、體驗要愉悅，成分也要透明公開」。La glow升級版令人驚艷之處在於「極致滲透力」，可以承載強大的修護成分，卻保持輕盈度，同時能滿足保養時的「感官放鬆」；她形容，質地清爽不黏膩、擦完又吸收的舒適度，搭配淡雅香氣，「讓保養變成一種享受」，也是她能堅持保養不間斷、對抗歲月痕跡的秘訣。

▲La glow品牌主理人V姐。

輕奢保養品牌La glow源自專業生技團隊，長期持續研發高效、科學且親膚的產品，希望讓保養不只停留在感受層面，也能兼顧配方邏輯與使用需求。此次升級版「天鵝頸緻霜」推出，讓消費者在家就能享受醫美級呵護。

「現代低頭族的頸部摺痕，就像是壓死了的紙張一樣難救。」品牌主理人V姐進一步說明，La glow的研發初衷不只是修護，更是在做「預防定型」；Matrixyl 3000多肽配方的加入，就像是幫頸部肌膚重新打地基、強化韌性，即使面對頻繁擠壓，也不容易卡出深紋，讓頸部保養進化到全方位的視覺維護。

▲La glow透過科研配方，將頂級成分融入日常。

在抗老這條路上，臉可以精修，但第二張臉「頸部」卻無法說謊。La glow透過科研配方，將頂級成分融入日常，不僅收服了對成分極度挑剔的營養師女神，也為每一位追求完美的女性，提供更有感的逆齡方案。