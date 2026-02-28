30款Netflix聯名手機殼劇迷必收藏！《柏捷頓家族》法式朱伊紋超美

文／妞新聞

坐擁多部人氣影視作品的Netflix重磅攜手CASETiFY合作，推出多款獨家設計的電子配件，從《柏捷頓家族》、《怪奇物語》，再到《魷魚遊戲》等。其中，光是印花手機殼就有多達30款要讓死忠劇迷們收藏，趁著新年到來趕快物色全新的手機殼吧！

＃柏捷頓家族

▲《柏捷頓家族》聯名系列手機殼。（圖／CASETiFY，下同）

CASETiFY精緻呈獻的《柏捷頓家族》聯名系列，以迷人的法式朱伊紋圖騰、浪漫花卉與閃耀銀色細節為靈感，將攝政時期的華麗美學融入電子配件。在這之中的7款手機殼，更將威索頓夫人、班奈狄克柏捷頓、蘇菲白等角色的成長故事化作印花設計，實在太欠收藏。

＃怪奇物語

迎來大結局的《怪奇物語》和CASETiFY驚喜聯動，將「顛倒世界」的神秘怪象與超自然美學融合，打造成一系列兼具暗黑美學及實用性的電子配件。其中，用80年代復古氛圍和經典符號來呈現的7款印花手機殼，也將帶領大家重返《怪奇物語》的世界。

＃魷魚遊戲

CASETiFY與超夯生存韓劇《魷魚遊戲》合作的聯名系列，以第二季賽事與經典場景為主軸，將緊張刺激的生存遊戲氛圍轉化為獨家電子配件。多達14款的印花手機殼不僅巧妙融合經典的「圓形」、「三角形」、「正方形」幾何符號，更針對第二季登場的「旋轉木馬」推出專屬設計。

＃Netflix

除了與多部影集聯名之外，CASETiFY運用Netflix標誌性的紅黑色調及使用者頭像，重磅打造一系列的電子配件，包含2款印花手機殼、耳機保護殼等，馬上就讓人想起那熟悉的開頭音效！

未經授權，請勿轉載！