fb ig video search mobile ETtoday

潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生

>

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏拿著網球拍、坐在LV x TM Music Trunk硬箱上向粉絲拜年。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏於過年期間分享一張他手持網球拍、坐在LV（Louis Vuitton，路易威登）x TM Music Trunk硬箱上的照片向粉絲拜年，洩露了他出手不凡，因為他所坐的LV硬箱為身價高達2,030,000元的Music Trunk，頂部設有隔層可放置唱盤，另配有抽屜及兩個下方隔層方便收藏唱片，完美呼應他的歌手身份。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲菲董設計的LV x TM Music Trunk硬箱，2,030,000元。（圖／LV提供）

潘瑋柏珍藏的LV Music Trunk採用Monogram Multicolore塗層帆布精製，是日本藝術家村上隆於2003年為品牌創作的彩虹Monogram圖案，而此硬箱由LV男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams設計，不僅可放置唱盤、唱片，亦可存放書籍或其他珍貴個人物品。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲LV x TM Music Trunk硬箱頂部隔層可放置唱盤，另配抽屜及兩個下方隔層方便收藏唱片。（圖／LV提供）

LV Music Trunk成為潘瑋柏居家空間重要一景外，他個人的名錶收藏也令人咋舌，近日已搶先戴上AP（Audemars Piguet，愛彼）剛發表的年度力作Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊萬年曆鏤空錶，搭載品牌全新7139鏤空萬年曆機芯，並點綴BMG塊狀金屬玻璃細節，呈現精巧機械也流露未來感。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏秀AP最新皇家橡樹系列自動上鍊萬年曆鏤空錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

►最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評

►張韶涵砸3000萬包色「錶王」　紅、藍、綠寶石錶各來一只

關鍵字：

潘瑋柏, LV, Louis Vuitton, 路易威登, AP, Audemars Piguet

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

寶格麗天后宮再壯大　杜娃黎波白襯衫混搭珠寶魅力四射

寶格麗天后宮再壯大　杜娃黎波白襯衫混搭珠寶魅力四射

最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評

最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評

凱特王妃Gucci禮服配波浪捲髮好浪漫　登紅毯氣場不輸女星

凱特王妃Gucci禮服配波浪捲髮好浪漫　登紅毯氣場不輸女星

凱特王妃男友風襯衫配西裝超帥　九分褲搭樂福鞋好時髦 楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S 凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂 劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣 汶萊小公主命名致敬阿嬤　新生兒包巾有來頭 情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝 Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面