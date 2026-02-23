潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生

▲潘瑋柏拿著網球拍、坐在LV x TM Music Trunk硬箱上向粉絲拜年。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏於過年期間分享一張他手持網球拍、坐在LV（Louis Vuitton，路易威登）x TM Music Trunk硬箱上的照片向粉絲拜年，洩露了他出手不凡，因為他所坐的LV硬箱為身價高達2,030,000元的Music Trunk，頂部設有隔層可放置唱盤，另配有抽屜及兩個下方隔層方便收藏唱片，完美呼應他的歌手身份。





▲菲董設計的LV x TM Music Trunk硬箱，2,030,000元。（圖／LV提供）

潘瑋柏珍藏的LV Music Trunk採用Monogram Multicolore塗層帆布精製，是日本藝術家村上隆於2003年為品牌創作的彩虹Monogram圖案，而此硬箱由LV男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams設計，不僅可放置唱盤、唱片，亦可存放書籍或其他珍貴個人物品。





▲LV x TM Music Trunk硬箱頂部隔層可放置唱盤，另配抽屜及兩個下方隔層方便收藏唱片。（圖／LV提供）

LV Music Trunk成為潘瑋柏居家空間重要一景外，他個人的名錶收藏也令人咋舌，近日已搶先戴上AP（Audemars Piguet，愛彼）剛發表的年度力作Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊萬年曆鏤空錶，搭載品牌全新7139鏤空萬年曆機芯，並點綴BMG塊狀金屬玻璃細節，呈現精巧機械也流露未來感。





▲潘瑋柏秀AP最新皇家橡樹系列自動上鍊萬年曆鏤空錶。（圖／翻攝willpan23 IG）