fb ig video search mobile ETtoday

谷愛凌冬奧奪牌必戴Tiffany鑽戒　百萬IWC金錶也搶鏡

>

▲▼ 谷愛凌 。（圖／路透社）

▲在甫落幕的米蘭-科爾蒂納冬奧會中，谷愛凌在女子自由式滑雪項目共獲得1金2銀共3面獎牌。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

代表中國出賽的中美混血滑雪名將谷愛凌，在甫落幕的米蘭-科爾蒂納冬奧會女子自由式滑雪項目中，抱回U 型場地技巧金牌與坡面障礙技巧、大跳台兩項銀牌，加上2022年北京冬奧獲得的2金1銀，共累積6面奧運獎牌，成為奧運史上獲得獎牌數最多的自由式滑雪運動員。兩屆冬奧都有幸運珠寶伴她邁向顛峰，分別是Tiffany & Co. T系列鑽戒與Elsa Peretti鑽戒，今年還多了IWC百萬金錶，與她的金牌一樣耀眼。

▲▼IWC Tiffany 。（圖／公關照）

▲谷愛凌戴的Tiffany T系列Wire鑽石線圈戒指， 94,000元。（圖／翻攝Tiffany官網）

▲▼IWC Tiffany 。（圖／公關照）

▲谷愛凌同時戴著Tiffany Elsa Peretti鑽戒， 61,000元。（圖／翻攝Tiffany官網）

谷愛凌在兩屆冬奧會都戴上Tiffany & Co.同款鑽戒，一款為Tiffany靈感源自1975年典藏手鍊的T系列Wire鑽石線圈戒指，開口式戒指兩端為鑲嵌美鑽的T字造型；她戴的另一款環形設計的秀氣戒指則是Tiffany Elsa Peretti戒指，有兩顆閃耀的鑽石點綴，她同時疊搭同系列戒指創造美鑽錯落排列的效果。

▲▼IWC Tiffany 。（圖／公關照）

▲谷愛凌佩戴IWC 18K紅金工程師自動腕錶35，1,270,000元。（圖／翻攝IWC官網）

而谷愛凌登上頒獎台展示金牌時，手腕上的金錶也閃閃發亮，是她代言的瑞士名錶IWC 18K紅金款工程師自動腕錶35，忠實呈現經典工程師錶款的設計，但尺寸更精巧，讓女性也能完美駕馭。

►最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評

►亞洲首富千金豪奢珠寶全是「媽媽牌」　連髮飾全是美鑽

關鍵字：

谷愛凌, IWC, Tiffany & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師

總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評 潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生 亞洲首富千金豪奢珠寶全是「媽媽牌」　連髮飾全是美鑽 換季整理還在猶豫要不要丟？　4樣物品不用再考慮了 對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 跟「沒邊界感的人」相處身心俱疲？4個方式停止能量被掏空

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面