谷愛凌冬奧奪牌必戴Tiffany鑽戒　百萬IWC金錶也搶鏡

▲在甫落幕的米蘭-科爾蒂納冬奧會中，谷愛凌在女子自由式滑雪項目共獲得1金2銀共3面獎牌。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

代表中國出賽的中美混血滑雪名將谷愛凌，在甫落幕的米蘭-科爾蒂納冬奧會女子自由式滑雪項目中，抱回U 型場地技巧金牌與坡面障礙技巧、大跳台兩項銀牌，加上2022年北京冬奧獲得的2金1銀，共累積6面奧運獎牌，成為奧運史上獲得獎牌數最多的自由式滑雪運動員。兩屆冬奧都有幸運珠寶伴她邁向顛峰，分別是Tiffany & Co. T系列鑽戒與Elsa Peretti鑽戒，今年還多了IWC百萬金錶，與她的金牌一樣耀眼。





▲谷愛凌戴的Tiffany T系列Wire鑽石線圈戒指， 94,000元。（圖／翻攝Tiffany官網）





▲谷愛凌同時戴著Tiffany Elsa Peretti鑽戒， 61,000元。（圖／翻攝Tiffany官網）

谷愛凌在兩屆冬奧會都戴上Tiffany & Co.同款鑽戒，一款為Tiffany靈感源自1975年典藏手鍊的T系列Wire鑽石線圈戒指，開口式戒指兩端為鑲嵌美鑽的T字造型；她戴的另一款環形設計的秀氣戒指則是Tiffany Elsa Peretti戒指，有兩顆閃耀的鑽石點綴，她同時疊搭同系列戒指創造美鑽錯落排列的效果。



▲谷愛凌佩戴IWC 18K紅金工程師自動腕錶35，1,270,000元。（圖／翻攝IWC官網）

而谷愛凌登上頒獎台展示金牌時，手腕上的金錶也閃閃發亮，是她代言的瑞士名錶IWC 18K紅金款工程師自動腕錶35，忠實呈現經典工程師錶款的設計，但尺寸更精巧，讓女性也能完美駕馭。