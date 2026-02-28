越背越時髦！LV四款經典老花包推薦　BV全新Veneta美到讓極簡控失守

▲Louis Vuitton經典老花包。（圖／品牌提供）

真正的經典包，是用時間幫自己說話：雋永輪廓、頂級工藝、以及永不退流行的底氣。這次從老花Monogram到無Logo哲學，每款都百搭時髦，投資一顆可以背很久！

Louis Vuitton四款經典老花包推薦

Louis Vuitton老花包：Speedy

說到老花王者，怎能不提Louis Vuitton？它的Monogram就像時尚界的通行證，拿出來就是有份量。首先登場的是誕生於1930年代的Speedy。Speedy原本是小巧軟質行李包，象徵現代女性自由移動的姿態。寬版拉鍊、圓潤手柄，加上1959年披上Monogram帆布後，簡直成了創意畫布，而且別小看這顆「小圓包」，容量和存在感一樣驚人。

Louis Vuitton老花包：Alma

如果偏愛優雅建築感，Alma必入手。1992年正式命名推出，靈感源自品牌早期裝飾藝術風格的設計語彙。圓潤Toron手柄、弧形底部、挺拔輪廓，精準與柔美之間拿捏得剛剛好。它不像Speedy那樣隨性，反而多了幾分優雅氣場，適合把日常穿搭提升到都會女主角等級。

Louis Vuitton老花包：Neverfull

需要一顆能裝下人生的包？那就交給Neverfull。2007年問世，是對品牌早期手提包的現代翻玩。輕巧卻彈性十足，手工縫製手柄、可調式側邊綁帶，加上復古旅行箱靈感襯裡，在辦公室與機場之間無縫切換，再多文件、化妝包、甚至臨時購物戰利品，它都能優雅裝下！

Louis Vuitton老花包：Noé

浪漫派，請把目光投向1932年為香檳酒瓶而生的Noé。抽繩設計、柔軟皮革、優雅輪廓，把實用變成詩意。輕巧耐用，又帶點隨興的藝術氣息，像是午後微醺的靈魂伴侶。

BOTTEGAVENETA經典再生，全新BABY VENETA優雅登場

低調派代表絕對是Bottega Veneta，沒有醒目Logo，卻用編織工藝讓人一眼認出。全新Veneta系列，是對品牌靈魂的再對話，標誌性Intrecciato編織以超柔軟Nappa小羊皮打造，線條流暢、包身自然貼合，觸感奢華到讓人想一直摸。

設計源頭可追溯至1970年代，由共同創辦人Renzo Zengiaro打造的束口袋輪廓，在2002年以Veneta之名回歸，正式封神。來到2026春夏、為經典注入新篇章，推出四種尺寸。

其中最讓人心動的莫過於BabyVeneta。相較大尺寸的雕塑感，小巧比例更俐落活潑，日常穿搭瞬間加分。12毫米填充式Intrecciato編織，讓立體層次更鮮明；威尼斯藍、熔岩紅、濃郁咖啡與榛果色，則溫潤地點亮造型，低調卻無法被忽視。

