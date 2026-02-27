蕭瀟47歲活成25歲！瘦身公式公開　3款超級食物不挨餓瘦出緊緻少女感

▲蕭瀟。（圖／取自蕭瀟小紅書，下同）

圖文／CTWANT

歲月似乎從未在47歲的蕭瀟身上留下痕跡，這背後並非單靠基因，而是極度自律的飲食與運動哲學。近期她分享了自己在經歷一段時間的高碳水飲食後腰部多了些贅肉，於是她決定透過調整作息與精準食補，要在短時間內有效擊退腰部贅肉。她強調真正的瘦身不應伴隨疲憊與飢餓，而是透過飲食、運動、睡眠品質提升打造更健康緊實的體態。

蕭瀟減肥方法：重訓、跳繩與肌肉修復

蕭瀟的瘦身邏輯核心在於「提高代謝」。她透過重訓與啞鈴強化肌肉線條，確保身體在靜止時也能燃燒熱量，並搭配跳繩進行高效燃脂。

肌肉修復細節： 運動後她必用泡沫軸按摩肌肉，這不僅能緩解痠痛，更是防止肌肉結塊、維持線條修長的關鍵。

生活化運動： 她提倡以騎腳踏車替代開車，將運動融入日常，增加非運動性熱量消耗，讓減脂變得更自然無壓力。

蕭瀟減肥方法：黑扁豆、酪梨與鷹嘴豆的精準搭配

蕭瀟的沙拉碗裡藏著瘦身密碼，她特別推崇三種食材：

黑扁豆（低GI之王）： 最近她每天必吃黑扁豆拌沙拉。黑扁豆富含膳食纖維與蛋白質，能穩定血糖、提供持久飽足感，搭配蘋果、酪梨與煎鮭魚，是極致的抗炎餐。

酪梨（好油來源）： 無論是搭配紅石榴還是五穀飯，酪梨豐富的不飽和脂肪酸能幫助吸收脂溶性維生素，讓皮膚在減脂期間依然水潤彈牙。

自種小鷹嘴豆： 蕭瀟偏愛自己種植的小顆鷹嘴豆，不僅更好消化，且營養密度更高。鷹嘴豆富含膳食纖維、礦物質及蛋白質能幫助穩定血糖、降低膽固醇、促進腸道健康及增加飽足感。蕭瀟將其拌入五穀飯，搭配蝦仁與荷包蛋，就是一頓完美的低卡高纖午餐。

蕭瀟減肥方法：中式藥膳與智慧食補，喝魚湯加入白蘿蔔泥

蕭瀟在飲食中融入了深厚的中式智慧，強調「吸收力」勝過「進補量」。

維生素C加乘術： 她分享在喝藥膳山藥魚湯時，會搭配現磨白蘿蔔泥。這不僅能去油解膩，更重要的是生蘿蔔泥含有豐富的消化酶與維生素C，能優化營養吸收並提升免疫力。

風味與蛋白質： 對於日常熱炒，她選擇雞肉絲菇、毛豆與雞腿肉，加入藤椒調味。藤椒能刺激代謝卻不過於燥熱，讓減肥餐也能擁有餐廳級的層次風味。

蕭瀟減肥方法：睡眠與代謝的良性循環

除了黑扁豆、酪梨與鷹嘴豆外，蕭瀟也會搭配許多抗氧化食材比如紅石榴、柑橘、堅果、蘋果、羽衣甘藍...等食物，並透過適度重訓釋放壓力，內分泌系統會趨於穩定。蕭瀟用親身經歷證明，當妳餵養身體高品質的燃料，身體自然會回饋給妳輕盈的體態與深度的休息。

延伸閱讀

▸ 韓流來襲2／職棒啦啦隊戰火再升級！朴星垠傳加盟Fubon Angels 攜李珠珢合體閨密連線

▸ 韓流來襲1／樂天女孩拚了！韓籍「六本柱」成形 一次補齊6外援衝回天花板

▸ 原始連結