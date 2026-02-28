fb ig video search mobile ETtoday

5雙話題鞋款！TWICE Momo穿鬼塚虎流蘇款太犯規、小CK亞洲限定超難搶

這5雙根本鞋櫃資優生！鬼塚虎MEXICO 66流蘇款太犯規、小CK推亞洲限定超難搶

▲5雙話題鞋款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

今年鞋櫃的趨勢：復古靈魂、材質升級、城市節奏！無論是70年代復古叛逆，還是都會極簡的俐落美學，這次分享5雙話題鞋款，不只好看好走，還幫你撐氣勢。

話題鞋款：Onitsuka Tiger MEXICO 66 FRINGE

日系復古代表Onitsuka Tiger鬼塚虎，這雙棕色MEXICO 66 FRINGE，以經典鞋型加上流蘇細節，復古味直接拉滿，走路自帶BGM，適合想低調卻藏不住個性的你。

這5雙根本鞋櫃資優生！鬼塚虎MEXICO 66流蘇款太犯規、小CK推亞洲限定超難搶

▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎MEXICO 66 FRINGE棕色／6,880元。（圖／品牌提供）

話題鞋款：Onitsuka Tiger MEXICO 66 PF

以經典MEXICO 66™為基礎，搭配略微加厚的鞋底比例，在熟悉輪廓中注入更舒適的現代感。米底藍虎爪紋MEXICO 66 PF，把標誌性虎爪紋放大存在感，卻用米色中和張揚，時髦得剛剛好。

這5雙根本鞋櫃資優生！鬼塚虎MEXICO 66流蘇款太犯規、小CK推亞洲限定超難搶

▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎米底藍虎爪紋MEXICO 66 PF／5,180元。（圖／品牌提供）

話題鞋款：Onitsuka Tiger LAPLUNG

2026春夏以迷幻櫻花為靈感，櫻花粉結合1970年代音樂與自我解放精神，復古得很有底氣。這雙粉色LAPLUNG根本春夏告白神器—甜而不膩，有態度的浪漫。

這5雙根本鞋櫃資優生！鬼塚虎MEXICO 66流蘇款太犯規、小CK推亞洲限定超難搶

▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎粉色 LAPLUNG／7,580元。（圖／品牌提供）

話題鞋款：CHARLES & KEITH麂皮翻鞋舌球鞋

CHARLES& KEITH亞洲限定鞋履直接瞄準都會輕盈步調。麂皮翻鞋舌球鞋便以俐落線條結合翻蓋式鞋舌設計，為經典球鞋注入造型層次。石灰白款用淺灰堆疊出乾淨清爽的質感，搭西裝褲是幹練、配短裙是率性；混色款則多了幾分活潑記憶點，展現自然不刻意的率性風格態度。

這5雙根本鞋櫃資優生！鬼塚虎MEXICO 66流蘇款太犯規、小CK推亞洲限定超難搶

▲CHARLES & KEITH麂皮翻鞋舌球鞋／2,690元。（圖／品牌提供）

話題鞋款：CHARLES & KEITH綁帶休閒鞋

另一款CHARLES& KEITH亞洲限定的綁帶休閒鞋，主打極簡線條與貼合腳型設計，呈現輕盈自在的穿搭比例。奶油白溫柔耐看，丹寧拼接藍色款則多了點隨性呼吸感—通勤、約會、週末咖啡廳，都能自然融入。

這5雙根本鞋櫃資優生！鬼塚虎MEXICO 66流蘇款太犯規、小CK推亞洲限定超難搶

▲CHARLES & KEITH綁帶休閒鞋／2,690元（圖／品牌提供）

仁波切性騷1／密宗灌頂變性騷！　佛大碩生遭仁波切狂摸下體：在吸收穢氣
台粉神禮物被認證！Rain宮廟背心一穿全網暴動　人帥穿什麼都可以
球鞋, Onitsuka Tiger, CHARLES & KEITH

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

