舒華SOLO辣翻首爾！體重52→44kg粉絲憂心過瘦　8個月戒澱粉飲食全解析

▲舒華。（圖／擷取自Ccheng_H8 IG）

i-dle日前在首爾舉辦巡演首場演出，全場座無虛席。成員葉舒華一登場就掀起尖叫高潮，尤其個人SOLO舞台更是火力全開，大尺度性感舞蹈展現成熟女人味，鏡頭掃過腹部與腰線時，線條緊實到幾乎沒有多餘贅肉，舞台張力十足。

但也因為舞台近拍畫面曝光，不少粉絲直言「真的太瘦了」，鎖骨、手臂與臉頰線條明顯消瘦，甚至被形容瘦成「薄片人」。舞台性感依舊在線，但健康討論也隨之升溫。

▲舒華舞台近拍畫面曝光。​（圖／擷取自Ccheng_H8 IG）

從52kg到44kg 8個月戒精緻碳水

其實舒華的瘦身話題早已不是第一次。早前她出席2025 Asia Artist Awards時，還特地用中文向粉絲打招呼，當時就被注意到體態明顯纖細，身形比過往更單薄。

她曾在韓綜中自曝，為了快速瘦身進入最佳上鏡狀態，實行長達8個月的「斷精碳計畫」，體重從52kg降至44kg，幾乎戒掉所有由麵粉製作的精緻碳水。

▲i-dle。（圖／i-dle IG）

舒華瘦身法1：戒精緻澱粉半年以上

舒華坦言，自己直接把麵包、麵條、白飯全面戒掉。曾有花絮拍到她在日本後台面對拉麵毫不動搖，改吃水果與雞肉。她甚至笑說：「團員追著餵我吃，我都不會吃。」

粉絲整理她的飲食清單後發現，早餐幾乎固定黑咖啡＋水煮蛋，午餐以魔芋麵取代一般麵條，搭配雞肉沙拉，晚餐則盡量控制澱粉比例。但她也坦言，戒糖戒澱粉期間情緒波動變大，看到成員吃東西會煩躁，顯示極端飲食對心理層面也有影響。​

▲​（圖／擷取自Ccheng_H8 IG）

舒華瘦身法2：每日熱量控制在1200卡

除了斷精碳，舒華還嚴格計算熱量攝取，一天控制在1200卡以內，碳水比例低於20%。為了維持舞台體力，會自備雞胸肉在後台微波加熱補充蛋白質。這種方式的確能讓體脂迅速下降，腰線與腹部曲線更明顯，但也有粉絲指出，她近期蘋果肌略顯下垂，膚況光澤度不如以往，留言直呼：「不要再瘦了。」​

▲​（圖／擷取自Ccheng_H8 IG）

碳水不是敵人 關鍵在「好碳壞碳」

其實碳水化合物並非全然不能碰，而是要分辨品質。小編建議， 像是好的慢碳如糙米、全麥麵包、燕麥、豆類、玉米等富含膳食纖維，吸收較慢，有助穩定血糖與延長飽足感,可以適量攝取。另外，像是快碳類的白飯、精製麵包、高甜度水果就要少碰，而最糟的就是含糖飲料、糖果與高加工食品，容易快速升糖，造成脂肪囤積，減肥期間最好戒斷！

