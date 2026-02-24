fb ig video search mobile ETtoday

吃完火鍋衣服臭味重？學會這3招輕鬆搞定

▲▼火鍋去味。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲吃完火鍋後，衣服總殘留濃濃火鍋味。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天最療癒的事之一，就是吃著熱騰騰的火鍋，但快樂的代價往往是回到家才發現外套、毛衣甚至圍巾，全都留著濃濃的火鍋味。尤其大衣或針織衫不可能每次吃完就馬上洗，其實只要把這些氣味分子分解或是帶走，即便不喜也能有效去味，以下整理幾個快速實用方法，趕快收藏起來吧！

#自然通風法

這是最直接簡單的方式，回家趕快把衣服掛在通風良好的地方，最好有空氣對流的窗邊或陽台。不要直接收進衣櫃，否則味道會被悶住。建議反面朝外掛，讓內層也可以有效散味，至少通風2-3小時，搭配電扇效果會更好，這是最溫和也最不傷衣料的方法。

#蒸氣分解法

可以利用掛燙機或熱水蒸氣，可以幫助分解油煙附著。回家打開掛燙機距離10-公分來回蒸，若家中沒有，也可以把衣服掛在剛洗完熱水澡的浴室10-15分鐘，因為蒸氣能讓纖維打開，把味道釋放出來。但需要留意蒸完之後要讓衣物完全風乾，要不然潮濕反而會有悶悶的味道。

#小蘇打吸附法

若前面兩個方法都不適用，也可以試試在衣櫃角落放一小碗小蘇打粉或活性碳，可吸附殘留氣味。若味道較重，也可把衣服放進大袋子裡，旁邊放小蘇打靜置一晚。

其實火鍋味並不可怕，只要掌握「通風＋蒸氣＋吸附」三原則，就算不洗衣服，也能恢復清爽感。下次吃鍋前，記得選擇較不吸味的光滑材質外套，就能減少後續困擾。

火鍋味, 衣物去味, 除臭技巧, 生活妙招, 冬季護理

