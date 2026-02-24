fb ig video search mobile ETtoday

百萬元美女與野獸擺件貴氣登場　52,900顆施華洛世奇齊放閃

▲▼Swarovski,Pandroa 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇美女與野獸系列舞會盛景限定版擺件，1,000,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為紀念迪士尼動畫《美女與野獸》誕生35周年，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）推出全新《美女與野獸》家居擺件系列，最受矚目的作品無疑是價值百萬元的舞會盛景限定版擺件，呈現貝兒與野獸初次共舞的經典畫面，每一件需耗費約365小時工時，手工鑲嵌超過52,900顆施華洛世奇水晶，各個角度都展現耀眼光芒。

▲▼Swarovski,Pandroa 。（圖／公關照）

▲手持玫瑰的施華洛世奇貝兒水晶擺件，27,000元。

除了奢華的限定版外，施華洛世奇亦同步推出多位深受大眾喜愛的角色擺件，包括以330個水晶切面還原其優雅氣質的貝兒、俏皮的時鐘管家葛世華、燭臺管家盧米亞與茶煲太太等經典配角，亦分別透過精密切割與香檳金鍍層，精準捕捉其鮮明的個性特質。此外，作為故事核心象徵的迷人玫瑰，則以鮮紅花瓣與透明鐘罩的設計重新亮相，象徵希望與奇蹟的傳承。

▲▼Swarovski,Pandroa 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇美女與野獸系列擺件時鐘管家（左起）11,000元，燭臺管家7,300元，茶煲太太8,000元。

丹麥首飾品牌Pandora也與迪士尼長期合作，創作《美女與野獸》系列串飾，以Murano琉璃打造的紅色魔法玫瑰、揚起搖曳的燭的燭台盧米亞造型等，都是讓動畫迷能一眼認出的設計。

▲▼Swarovski,Pandroa 。（圖／公關照）

▲Pandora x迪士尼《美女與野獸》魔法玫瑰造型吊飾（左）3,280元，燭台盧米亞造型吊飾4,080元，圓形鍊扣蛇鍊6,480元。（圖／Pandora提供）

美女與野獸, Swarovski, 施華洛世奇, Pandora

