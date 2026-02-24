你以為的愛可能是「焦慮型依戀」　5個方法緩解關係中的不安感

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

在親密關係裡，明明渴望被愛，卻總是因為對方的一句話、一個晚回的訊息而陷入焦慮與不安，這樣的拉扯其實正是「焦慮型依戀」的典型樣貌，當一個人過度渴望親密卻又害怕被拋棄，內心就會長期處在高敏感與自我懷疑中，其實依戀風格並非天生注定，只要透過覺察與練習，是可以慢慢轉向更穩定、安全的關係模式。

1.先學會辨識觸發點，而不是責怪自己



焦慮型依戀者往往會在對方冷淡、晚回訊息、語氣改變時迅速啟動負面思維，例如：反覆問自己是不是做錯什麼、對方是不是不愛了，這時候比起壓抑情緒，更重要的是停下來辨識觸發來源，分清楚是事實還是腦補劇情，透過寫下當下情緒與證據，幫助自己回到理性思考，而不是被恐懼牽著走。

2.建立「自我安撫」能力，降低情緒依賴



焦慮型依戀的核心問題，是把安全感完全放在對方身上，因此只要對方反應不如預期，就會情緒崩潰，想要改善這樣的模式，需要刻意練習自我安撫，例如：透過運動、冥想、寫日記、與朋友聊天，讓自己明白即使沒有即時回應，也依然是被愛且有價值的存在，當安全感來源變多元，對關係的依賴就會降低。

3.練習清楚表達需求，而不是討好或壓抑



許多焦慮型依戀者表面看起來很體貼，實際上卻常常過度妥協，只因為害怕衝突會導致被拋棄，長期壓抑反而累積更多不滿與爆發，與其用情緒試探對方，不如學會用平穩語氣說出需求，例如：告訴對方晚回訊息會讓自己不安，希望能有簡單回覆，當需求被清楚說出口，關係反而更穩定。

4.停止過度確認，給彼此空間



頻繁查勤、反覆詢問愛不愛、測試對方態度，短期看似能緩解焦慮，長期卻會消耗關係信任，改善的方法不是強迫自己完全不在意，而是設定確認的界線，例如：告訴自己一天只詢問一次或在焦慮升起時先等10分鐘再行動，慢慢拉長等待時間，讓大腦學習即使沒有立即回應，關係也不會立刻崩壞。

5.從依戀創傷回頭理解自己



焦慮型依戀多半源於早期照顧關係的不穩定，當我們理解那份不安其實來自過去，而不是當下這段感情，就能對自己多一點同理，必要時也可以透過諮商協助梳理童年經驗，讓舊有的匱乏感慢慢被修復，當內在安全感逐漸建立，親密關係也會變得輕盈許多。