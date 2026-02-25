冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自FB/tvN drama

有些人天生情緒細膩，別人一句無心的話，卻能在腦中反覆播放好幾天。所謂「玻璃心」，其實往往來自高敏感與重感情。盤點討論度高的玻璃心星座TOP3，一次看懂他們為什麼特別容易走心。

#第3名 雙魚座

雙魚座的共感能力強，對語氣、表情和氛圍變化特別敏銳。別人一句隨口的玩笑，可能在他們心裡掀起漣漪，甚至反覆檢討是不是自己說錯話。已讀不回、回覆變慢，都可能被解讀成關係變淡。這種「情緒放大鏡」讓雙魚容易受傷，但同時也讓他們在朋友需要傾聽時格外溫柔體貼。只要學會區分感覺與事實，減少過度腦補，就能把敏感轉為優勢。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座重感情，也重細節。他們對在乎的人付出很多，自然也期待同等回應。當紀念日被忽略、貼心舉動沒有被看見，表面上可能沒說什麼，內心卻已經默默失落。巨蟹的玻璃心來自對關係的投入與責任感，一旦感覺被冷落，就容易悶在心裡。若能練習把期待說出口，而不是等對方猜，關係反而會更穩定。

#第1名 處女座

處女座看似理性，其實對評價非常敏感。因為對自己要求高，一句批評或提醒都可能被放大解讀，反覆思考是不是哪裡做得不夠好。他們的玻璃心多半不是來自情緒化，而是來自完美主義。當學會把批評拆解成具體改善事項，而不是全盤否定自己，就能減少內耗，把細膩轉化為成長動力。