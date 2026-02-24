沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

▲沛納海首次推出搭配體驗行程的腕錶組合Radiomir Viaggio nel Tempo PAM01729 （右）與 PAM01730 兩款腕錶，約5,380,000元（實際價格以專賣店為主）。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）為慶祝位於佛羅倫斯聖喬凡尼廣場的專賣店成立100周年，推出全球限量30組的Radiomir Viaggio nel Tempo體驗版PAM01729與PAM01730兩款新錶，並首度將頂級時計與專屬義大利歷史探索行程深度結合，收藏此套錶的藏家將於9月15日至18日受邀前往品牌發源地佛羅倫斯展開體驗旅程，除了親臨歷史專賣店參與百年紀念展覽，行程亮點更包含探訪韋內雷港的COMSUBIN特種部隊基地，體驗傳奇蛙人部隊的潛水訓練，並搭乘遊艇遊覽利古里亞海岸，致敬品牌與海洋的深厚淵源。





▲沛納海採用青銅材質打造Radiomir Viaggio nel Tempo 體驗版腕錶 PAM01729 。

Radiomir Viaggio nel Tempo體驗版腕錶完美體現沛納海歷史與經典元素，其中PAM01729腕錶首度結合了經典的加州面盤與直徑47毫米的青銅錶殼，搭載 P.3000手動上鍊機芯，配備復古的樹脂玻璃鏡面與米色夜光塗層，完整重現 1930至1940年代軍用潛水錶的傳奇風格；另一款PAM01730腕錶以品牌專利的 Platinumtech高硬度鉑金材質打造，其搭載 P.3001/10鏤空機芯，面盤採用特殊的手工圓紋磨砂工藝處理，並將「Radiomir Panerai」字樣直接鐫刻於盤面上，呼應早期為義大利海軍研發的秘密原型錶特徵。錶背設有動力儲存顯示，在維持正面簡潔美感的同時，兼顧精密機械的觀賞性。





▲Radiomir Viaggio nel Tempo 體驗版腕錶 PAM01730採用沛納海專利鉑金 Platinumtech™ 材質。

獨立製錶品牌H. Moser & Cie.（亨利慕時）則首度涉足陶瓷領域，發表以碳灰色陶瓷打造的疾速者陀飛輪陶瓷概念腕錶，枕型錶殼經圓形緞面處理，搭配垂直緞面打磨、邊緣精細拋光的一體式鍊帶，營造光影交織效果，最令人驚艷是配上罕見深邃層次的大明火琺瑯紅色煙燻面盤，更為出色，而6時位置的一分鐘飛行陀飛輪為整只錶注入活力氣息。





▲H. Moser & Cie.紅色煙燻面盤的疾速者陀飛輪陶瓷概念腕錶 ，3,446,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供）