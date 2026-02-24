fb ig video search mobile ETtoday

黃牙讓你不敢露齒笑？簡單3招有感美白　喝完咖啡要注意

▲▼黃牙讓你不敢露齒笑？簡單3招有感美白 。（圖／Unsplash）

▲愛喝咖啡有牙齒容易染色的問題。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明每天都有刷牙，牙齒卻還是看起來偏黃，不敢大笑。其實牙齒變黃很常見，原因不一定是清潔不夠，可能和飲食習慣、年齡、甚至天生齒色都有關。想讓牙齒變白，不是狂刷牙就會有效，而是要找對方法、循序改善，才能安全又持久。

#用對方式減少色素附著

想要美白牙齒前，請先了解變黃的原因，外因性染色多半來自咖啡、茶、紅酒、抽菸等色素沉澱，這種情況可以透過洗牙或美白牙膏慢慢改善。如果平常愛喝咖啡，記得喝完後用清水漱口，能減少色素附著。建議每半年到牙科洗牙一次，洗牙不只清牙結石，也能把表面色素去除。

▲▼黃牙讓你不敢露齒笑？簡單3招有感美白 。（圖／Unsplash）

#選擇合適的美白產品

市面上有美白牙膏、美白貼片、美白凝膠等，但要注意濃度與使用頻率，避免傷害琺瑯質。溫和型美白牙膏可以天天使用，但效果較慢；貼片類產品通常兩週會有明顯變化，但牙齒敏感的人要小心。不要自行嘗試偏方，例如小蘇打粉過度摩擦，可能會磨損牙齒表面。

#考慮牙科診所的專業美白

若想要牙齒有感美白，可以參考牙科診所的冷光美白或居家美白療程。專業醫師會評估你的牙齒狀況，控制藥劑濃度，相對安全。通常一次療程就能提升好幾個色階，但也要做好術後避免染色飲食的配合。

最後也必須理解牙齒本身並不是純白色，而是帶點象牙色才自然健康。過度追求「紙白」反而不真實。改善牙齒泛黃的關鍵在於清潔習慣、飲食管理與正確美白方式的搭配，而不是一次性的急救，只要方法正確，大方露齒笑其實沒有那麼難。

關鍵字：

牙齒美白, 牙齒泛黃, 洗牙, 飲食習慣, 口腔保健

