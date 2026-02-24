三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場

▲台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產）

記者蔡惠如／綜合報導

MITSUI OUTLET PARK 台南二期擴建今年春天即將到位登場，預計將新增約 50 家品牌，全館總店舖數達到約 240 家，而許多消費者遊日必逛的母嬰百貨「西松屋」，台灣一號店也即將插旗台南三井 Outlet 二期，預計將成為爸媽的夢幻打卡點！在地人很愛的 LOPIA 也將開出台南二號店，預計 3 月中正式開幕。

看好高鐵特區移入人口的剛性需求，台南三井 Outlet 二期減少名品與服飾的比重，主打超市、母嬰、居家與大型家電，以在地消費者為主，包括在日本以「高 CP 值、種類多到數不清」著稱的西松屋，從嬰幼兒衣物、育兒雜貨到日常用品應有盡有，以後台南爸媽不必飛日本，就能在二期商場內輕鬆採買，體驗高 CP 值的日系育兒生活，此外日系超市 LOPIA 也提供肉品與生鮮、獨家的日系熟食、點心與日本進口食品的日常採買。

▲西松屋、天吉屋。

另也引進台南獨家日系餐飲品牌「pommesポムの樹」與「天吉屋」，天吉屋以香酥鮮美的天丼聞名，並有在地強調古早柴燒甘甜淨水，搭配嚴選肉品與台南特色熟食的的「及水火鍋」，讓人在百貨商場內也能品嚐到傳統台南味 。

▲及水火鍋。

二期的空間設計以「Tropical Alley」為概念，巧妙融入鳳凰花與榕樹等在地元素，創造出活力十足的動線 。各樓層皆設有與一期串聯的連通道，確保消費者能擁有寬廣順暢的購物體驗 。館內同步引進「MUJI 無印良品」、「寶雅」等生活店舖。

台中也將在 2026 年迎來兩大指標性地標，包括位於高鐵站前的「D-ONE 第一大天地」，由隈研吾親自操刀設計，集合了五星級飯店、辦公大樓與藝術設施，預計招納 800 家以上店鋪，完工後有望成為全台規模最宏大的百貨商圈。

北台中的「台中漢神洲際購物廣場」也計畫於同年營運，其建築外觀宛如珠寶盒，並配備綠建築玻璃帷幕，除了奢華購物體驗，漢來美食旗下的頂級自助餐「島語」也將入駐。

▲第一大天地。（圖／第一大天地提供）