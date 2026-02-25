試開箱／每一滴都是黃金比例！養膚型「雙萃粉底液」連壓頭都藏魔鬼細節

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

保養型底妝已經是不少人日常的首選，提及雙管類型的抗老精華，克蘭詩絕對是經典代表，繼熱賣40年的黃金雙萃精華之後，2026年首度推出黃金雙萃精華粉底液，直接將高濃度抗老水精華與光感粉底乳以獨特2：1比例分開，在混合的瞬間釋放最高活性，重點是妝感超厲害。

一般保養類型的底妝，會展現出比較通透、潤澤的質地，這次克蘭詩全新的黃金雙萃精華，不僅延續專業的抗老成分，在妝感上，即使已經是粉底2：精華1的比例，依然在遮瑕度展現出很強的實力，大致上臉部瑕疵都可以蓋掉7成，而且使用起來相當貼膚，既有保養底妝的潤澤，又有專業彩妝的效果，打造出的光感膚況極具高級感。

個人覺得此款底妝最貼心的細節，就是壓頭可以調整擠出的份量，而且每次都能維持在正確的比例，可以根據每次需求與上妝習慣適量取用，完全不用擔心擠太多而浪費，真的非常細心，全球上市37色，台灣精選6色，從白皙到自然、粉膚到暖膚都有對應色選可用。

提到保濕度讓人驚艷的粉底，黛珂近期推出的禪微霧光持久粉底液也是讓人驚艷，雖然是粉霧感的妝效，但比起過往持久粉底更加潤澤絲滑，在維持高遮瑕的妝感下，竟然還可以擁有如此的水潤感，據官方指出是使用了最新液化顏料技法，因此能做到細膩不厚粉的質感。