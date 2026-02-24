fb ig video search mobile ETtoday

過年胖一圈別怕！春節後瘦身黃金期　教練教你15分鐘重啟代謝燃脂

>

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲過年胖一圈別怕！春節後瘦身黃金期，教練教你15分鐘重啟代謝燃脂 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

記者王威智／採訪報導

農曆年圍爐聚餐一攤接一攤，年糕、佛跳牆、零食甜點幾乎天天不間斷，不少人年後站上體重計，才驚覺「幸福肥」悄悄上身。想瘦卻又提不起勁上健身房？專業教練表示，其實只要在家準備一張瑜珈墊，每天花15分鐘，就能溫和啟動代謝，幫助身體回到正軌。

CORFLO PiLATES皮拉提斯教練黃宥緁指出，年節後最重要的不是激烈減重，而是重新喚醒核心肌群與呼吸節奏，「很多人過年期間作息混亂、久坐久躺，加上高油高鹽飲食，身體循環會變慢。透過皮拉提斯動作，可以安全地重啟身體運作。」

居家瘦身5動作　溫和燃脂不傷身

黃宥緁教練特別推薦五個經典皮拉提斯動作，只要有一張瑜珈墊或穩固的椅子即可練習。強調「重質不重量」，每個動作專注呼吸與穩定度，比盲目爆汗更有效。

1. 百次呼吸 (The Hundred)
• 居家做法： 平躺於墊上，雙腳抬起呈 90 度（或踩在椅子上），上半身微捲起離開地面。雙手在身體兩側有節奏地上下拍動，配合「吸氣五拍、吐氣五拍」。
• 瘦身效果： 透過高頻率呼吸與核心支撐，快速提高體溫、啟動全身血液循環，是燃脂的最佳開場。

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲百次呼吸（The Hundred）平躺抬腿90度、上半身微捲，雙手隨著「吸五拍、吐五拍」節奏拍動，快速啟動核心與全身循環 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲若有到皮拉提斯教室，民眾可嘗試器械加強版。（圖／CORFLO PiLATES提供）

2. 單腳劃圈 (One Leg Circles)
• 居家做法： 平躺，一腳踩地、另一腳向上伸直指向天花板。在不晃動骨盆的前提下，用空中的腿由內向外劃出穩定的圓圈。
• 瘦身效果： 鍛鍊深層核心穩定度，並能有效修飾腿部線條、放鬆緊繃的髖關節。

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲單腳劃圈（One Leg Circles）平躺穩定骨盆，一腳踩地一腳向上伸直畫圓，在控制不晃動中強化核心並修飾腿部線條 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲透過器械輔助，教練建議做雙腿畫圓更高效 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

3. 天鵝預備式 (Swan Prep)
• 居家做法： 趴姿，雙手撐在肩膀兩側或扶住椅子坐墊。吸氣時利用背部力量將胸口緩緩抬起，吐氣時放下。
• 瘦身效果： 專注於背部肌肉訓練，能改善年假久坐造成的「圓肩駝背」，讓體態更顯挺拔修長。

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 天鵝預備式（Swan Prep）趴姿撐地，吸氣抬胸延展背部、吐氣緩緩放下，有效打開胸口並改善駝背體態。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

4. 側踢系列 (Side Kicks)
• 居家做法： 側臥，下隻手支撐頭部，上隻手扶地穩定身體。將上方腿部向前、向後有規律地擺動，保持上半身穩定不晃動。
• 瘦身效果： 精準針對側腰與臀部外側（馬鞍部）進行雕塑，收緊腰線。

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 側踢系列（Side Kicks）側臥穩定上半身，上方腿前後擺動不晃動骨盆，精準雕塑側腰與臀部外側線條 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲透過器材拉力負重，更高效鍛鍊。（圖／CORFLO PiLATES提供）

5. 前向支撐 (Front Support / Plank)
• 居家做法： 雙手撐地（或撐在椅子上呈傾斜撐體），身體從頭到腳跟呈一直線。保持核心收緊，停留 30 至 60 秒。
• 瘦身效果： 這是全方位核心訓練的經典，能有效鍛鍊腹部、背部與手臂，提升基礎代謝。

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 前向支撐（Front Support／Plank）雙手撐地保持身體一直線，核心收緊停留30至60秒，同步強化腹部、背部與手臂肌群 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

黃宥緁強調，這套動作每天練習約15至20分鐘即可，「重點是持續，而不是一次做到筋疲力盡。」

運動不只流汗　更是身體的重新對話

談到現代人運動習慣，黃宥緁認為，很多人過度追求燃脂效率，卻忽略身體感受。「真正有效的瘦身，是讓身體在正確排列下運動，啟動深層核心，而不是靠爆汗換數字。」

她也提到，若有條件進行器械皮拉提斯訓練，透過彈簧阻力輔助，可以更精準找到肌肉發力位置，特別適合久坐上班族、產後媽媽或想改善體態的人。

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ CORFLO PiLATES提出「緩課留白」理念，每堂課間保留15分鐘沉澱時段，讓運動後的肌肉與神經系統充分整合修復，使瘦身不再是壓迫，而是身體與呼吸的深層對話 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

▲▼ 。（圖／CORFLO PiLATES提供）

留白哲學　讓運動成為身心修復

除了動作設計本身，CORFLO PiLATES也提出「緩課留白」的教學理念，強調運動不只是消耗熱量，更需要給身體修復與沉澱的時間。教練黃宥緁指出，「很多人把運動當成對身體的壓迫，但其實真正有效的瘦身，是在運動後讓肌肉與神經系統有時間整合。那段安靜的恢復期，反而是肌肉記憶最深刻的時刻。」

有別於一般教室緊湊銜接的排課方式，CORFLO PiLATES在每堂課之間刻意保留15分鐘空檔，讓學員從呼吸回穩、心率下降，到身體感受慢慢回到日常節奏。透過器械皮拉提斯的精準訓練結合這樣的留白安排，讓身體在強化核心之餘，也能在靜謐中完成修復與內化，使運動成為一種長期可持續的習慣，而非短暫的衝刺消耗。

農曆年後想找回輕盈，不必急著節食或高強度訓練。從呼吸開始、從核心出發，讓身體慢慢甦醒，才是穩定瘦身的長久之道。

關鍵字：

過年變胖, 春節後減肥, 年後瘦身, 瘦身黃金期, 提升代謝方法, 重啟代謝, 15分鐘運動, 居家瘦身運動, 在家燃脂, 小腹消除運動, 核心訓練, 皮拉提斯減肥, 皮拉提斯教練, 燃脂運動推薦, 無器材運動, 瑜珈墊運動, 腹部減脂, 基礎代謝提升, 健康減重, 年假發胖怎麼辦, 久坐肥胖改善, 產後瘦身運動, CORFLO PiLATES, 黃宥緁教練, 年後運動推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師

總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連兩天祝大家開工大吉

最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評 亞洲首富千金豪奢珠寶全是「媽媽牌」　連髮飾全是美鑽 LOPIA宣布進駐大直美麗華　今夏開幕規模大過南港LaLaport 換季整理還在猶豫要不要丟？　4樣物品不用再考慮了 對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣 潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生 跟「沒邊界感的人」相處身心俱疲？4個方式停止能量被掏空

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面