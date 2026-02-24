誠品3000坪大店進駐公館商圈「水園區新天地」　最快今年見客

▲位於公館商圈的水園區新天地「公館多目標綜合大樓」。（圖／翻攝北水處）

記者蔡惠如／綜合報導

馬年開春誠品生活今（2／24）對外發布重訊，取得台北市中正區思源街1號不動產使用權，該地為台北自來水處打造的最新商辦園區「水園區新天地」，預計誠品將在該處開設約 3000 坪大的新商場，該處位於公館捷運站出口步行僅 3 分鐘即達，預計將成為台北市最新的「書香亮點」。

▲水園區新天地。（圖／翻攝台北自來水事業處官網）

誠品生活今下午 2 點半多外發佈重訊，宣告取得「公館多目標綜合大樓」使用權，公館大樓其實為 3 棟大樓群，其中包括新商場、餐廳、國際會議廳、辦公空間及臺北好水故事館，以及規劃籌備中的「臺北文學館」、「公館運動館」也將進駐提供市民服務，並延續自來水歷史發展與節慶季節活動，串聯自來水園區、公館水岸河濱各項活動，全部完工後該區域將稱為「水園區新天地」。

▲水園區新天地。（圖／翻攝台北自來水事業處官網）

而大樓群中的 2895 坪商場，將由誠品正式進駐。北市自來水處表示，園區串聯公館商圈，完工後預計每日會有 2500 人常駐大樓群，帶動超過 1 萬人進到公館水岸及溫羅汀區域，人潮商機將促進公館周邊商圈繁榮，該園區預計今年將啟用對外開放。

誠品表示，誠品生活以大小並行的策略，持續創作開展實體文化生活場域，將進駐台北自來水事業處位於公館商圈的 3 大棟「公館多目標綜合大樓」，誠品生活公館新店點距離捷運公館站1號出口步行僅3分鐘，結合2公頃景觀綠地與新店溪水岸景觀，未來將是台北市內少見結合閱讀、親子藝文體驗、綠地野餐、家庭休憩共遊的生活新天地，開業日程等訊息將再擇期公佈。