CITIZEN老鷹羽翼錶超限量　精準度高到驚人

▲The CITIZEN以「銀羽之序」為靈感推出AQ4100-57C腕錶（左）128,000元，NC0201-54A腕錶228,000元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN旗下頂級系列The CITIZEN歡慶問世30周年，以「銀羽之序」為主題打造兩款紀念錶，一款為全球限量300只搭載Cal.0200機械機芯的NC0201-54A腕錶，以及限量500只裝載A060高精準光動能機芯的AQ4100-57C錶款，品牌標誌性的「鷹標」不僅呈現於背底蓋與錶冠，更轉化為兩款紀念錶象牙白面盤上細膩的羽翼紋理，台灣各配得3只。





▲The CITIZEN於AQ4100-57C腕錶面盤飾以具金屬感的鷹羽紋理。

除了外型出色，The CITIZEN也強調強大內在，新錶NC0201-54A搭載品牌與旗下瑞士 La Joux-Perret S.A. 機芯廠共同研發的 Cal.0200高精準機械機芯，採用無卡度游絲擺輪結構，並結合LIGA 高精密加工技術製作擒縱零組件，實現靜置日差負3至正5秒的高穩定度；另一款紀念錶AQ4100-57C 則以品牌獨家的超級鈦材質打造，搭載 A060光動能高精準機芯，具備年誤差正負5秒的驚人精度，並擁有萬年曆功能與零時瞬跳日期窗設計，確保在日常使用中無需頻繁調整，提供絕佳佩戴體驗。





▲Grand Seiko SBGA413腕錶面盤意象源自二十四節氣中春分時節，198,000元。（圖／Grand Seiko提供）