2026精品眼影盤推薦！宋慧喬愛用940上榜　高級光影堆疊出深邃輪廓

▲宋慧喬。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

如果你以為今年春妝會回到粉嫩單色，那就錯了。2026春季的精品彩妝幾乎同步都給出同一個時尚指標，眼影不再追求單一飽和度，而是透過不同質地、不同光澤的堆疊，讓眼部輪廓自然立體。這是一種更成熟、更高級的處理方式。白天柔光、夜晚深邃，都能透過層層暈染完成。從霓光糖果到建築結構，再到溫暖大地色階，三大品牌用不同語言詮釋「高訂光影」這件事。

TOM FORD BEAUTY 建築式光影，雕琢立體輪廓

TOM FORD的眼影向來強調輪廓結構，本季高級訂製四格眼影盤更把伸展台上的光影變奏搬進日常妝容。粉質工藝融合亮片、霧面與緞光，顯色飽滿卻不厚重，可以隨疊加程度改變氛圍。

▲TOM FORD高級訂製四格眼影盤9色／3,750元。（圖／黃筱婷攝）

像是20 Disco Dust將金屬裸色與絲緞光澤結合，低調中帶著派對感的閃爍；30 Insolent Rose以霧感白、閃耀粉與絲緞紫堆疊出柔和卻有存在感的玫瑰輪廓；而31 Sous Le Sable則以玫瑰裸色調呈現黎明般的柔光層次，適合想要低調優雅感的人。絲絨質地系列則更強調貼合度與深度。35 Rose Topaz把玫瑰裸與柔金、銀灰褐融合成帶有珠寶感的高級色調；46 Iconic Smoke用寶石裸米與深紫堆疊出經典煙燻效果；47 Olive Smoke在橄欖綠與大地色之間找到平衡，讓煙燻妝不再沉重，而是更有時裝感。​

▲TOM FORD高級訂製四格眼影盤#30、#31／3,750元。（圖／黃筱婷攝）

Guerlain 溫暖大地色的高級深邃

宋慧喬愛用的940色號，其實正好呼應今年春季另一個關鍵方向，溫暖大地的深邃層次。嬌蘭高訂深邃四色眼影盤940以高級暖棕為主軸，從裸米打底到細緻珠光過渡，再到深咖啡色收斂眼尾，色階銜接自然。不是誇張煙燻，而是透過細膩暈染讓雙眼自然有深度。​

▲嬌蘭高訂深邃四色眼影盤940 。（圖／品牌提供）

這種處理方式特別適合日常通勤與正式場合，低調卻有氣場。光澤不張揚，但在轉頭間仍能看見細緻層次。也難怪會成為許多成熟女性與專業妝容的首選。​

▲嬌蘭高訂深邃四色眼影盤940 。（圖／品牌提供）

Dior 蜜糖霓光的甜而不膩

本季迪奧以糖果般的晶透光澤為靈感，把春天的光線收進眼盤裡。迪奧經典五色眼影限量版在經典結構中加入霓光粒子與柔霧層次，讓眼神在光線下呈現細緻折射感，而不是厚重閃亮。

▲迪奧經典五色眼影限量版7g#645、#865／2,850元。（圖／品牌提供）

#645薄荷泡泡糖把清新的薄荷綠揉進奶杏與閃耀白之中，大地基調仍在，但多了一層輕盈春意，暈染後雙眼像被晨光包覆，乾淨又透亮。#865粉漾棒棒糖則走夢幻糖果路線，糖果粉與葡萄紫在霓光白的提亮下顯得格外柔和，色彩雖甜卻不顯幼稚，反而因緞光與珠光的交錯更顯層次。

▲迪奧經典五色眼影限量版7g#645、#865／2,850元。（圖／品牌提供）

