安格斯12星座一周運勢2／23-3／1　天秤小心隊友黑化、雙魚疲態頻現

牡羊3.21～4.20

牡羊座這周的情感節奏不像過往直率真摰。太陽、金星與水星逆行同時落在你的第十二宮，許多心事轉為內在流動，單身者容易對某個人默默在意，此時自己真正渴望的是理解，但對方未必Get你的內心世界。有對象者則適合放慢相處節奏，一場安靜的散步或長談，比熱鬧約會更能修補情緒距離。

金牛4.21～5.20

金牛座這周星宮中雙魚能量更強，友情與社交變得柔軟。就算來者不善，牛兒也能用巨大的包容心軟化對方。感情桃花不明顯，但呈現小火慢燉的狀態，慢慢產生默契的關係最有機會延續；有伴者適合把相處放在日常共享，特別是年後上工覺得悶累不妨與情人「有難同當」一起分攤這份厭世感反能莫名增加兩人情感值。

雙子5.21～6.20

雙子年後首周的能量聚集在十宮工作宮上，職場若順遂，將連帶抬升整體運勢，但相反的若被各種忙碌、挫折擊敗，人際、感情上也可能亮起紅燈，理性與情感交錯，是這周最微妙的狀態。有伴者需要留意溝通語氣，忙碌與壓力容易讓一句話被誤解，放慢回應速度反而更溫柔。朋友之中，有人支持你前進，也有人無意間增加比較感，保持內心節奏最重要。

巨蟹6.21～7.21

隨著群星落入蟹座旅運遷徙宮位，這周的你雖然帶著年後工作的疲憊感，但愈活絡忙碌反愈能減輕沉重的負擔，此時情感帶著遠方氣息，單身者容易在旅行規畫、進修或跨領域交流中出現曖昧火花。有伴者適合一起規畫假期或學習新事物，共同目標能讓關係更有方向。這周把心打開，就能獲得收穫，別忘了拿出溫柔與包容，為年初的自己打場勝仗。

獅子7.22～8.22

這周迎來今年第一道水逆，對獅子來說，態度將決定一切，愈是有自信的部分愈可能被打臉，因此凡事別太猴急，網路上各種酸言酸語酸意見也聽聽就好，千萬別被口水淹沒心靈！感情上若想表白示好，沉穩內斂一點成功率才會大大上升，最好先觀察好情勢再行動；至於有對象的獅子，比起各種小肉麻的表達，不如默默陪伴乖乖聽話。

處女8.23～9.22

這周處女座無論如何都要想辦法讓自己「活起來」，年後收心對嚴謹的你來說雖然稱不上痛苦，但容易過於循規蹈距失了自己的個性，反而積極行動能為你帶來能量，同時將能逆轉眼前卡住不前的運勢！唯獨感情上一動不如一靜，單身者與其急著想找個好聊的對象抒發壓力，不如先為自己換個新的LOOK，建立亮眼的好印象才能開啟新的緣分。

天秤9.23～10.22

人際宮原本一片詳和快樂，無奈這周水星天地變色由順轉逆，也連帶的吹起天秤的一片漣漪，這周的你要小心身邊隊友出現黑化的可能，特別是某些公開場合可能有被扯腿的小災，凡事除了嚴謹之外，也別輕易把重要的事交託別人。感情相對沒有那麼緊張，金星保佑之下，有對象者可以從細節中多了解對方，培養更進一步的默契；單身者心情放鬆才不會嚇跑緣分！

天蠍10.23～11.22

吉星先後進駐到蠍座愛情宮位，年後將充分刺激蠍座走入感情，這周的你各方面表現不差，優雅內斂的氣質能在人際上吃香，但若說話太毒舌或得理不饒人就可能得罪到不該得罪的人。感情方面單身者人氣佳，身邊周圍似乎藏了屬於你的理想型，還需要多點耐心找尋。而已有情人的，當心欲速不達，感情還是一步步的先打底。

射手11.23～12.21

本周射手星盤表現平平，水逆的第一周間對射手影響不大，唯獨陰冷天氣加上收假到班，就容易造成極低落的心情，容易與家人、情人或身邊重要的人發生小小磨擦，得提防心情上的淒風慘雨。這周保有神清氣爽好心情，會是轉運、增桃花的第一關鍵，單身者的緣分有機會會在外出行程中嶄露曙光，須適時跳出抑鬱感！

摩羯12.22～1.19

勇敢表達自己的想法見解並不算壞事，摩羯在感情中最大的毛病，就是太過溫良恭儉讓，以致聲量低落，這周溝通宮中迎來熱絡但水逆的狀態，與人互動得保住自己的底氣，別因為別人聲量大就退縮！感情上有金星的幫忙，無論單身或有對象，運勢都算十分順遂，不過想要加快節奏就務必先要提高行動力，主動一點才能心想事成喔！

水瓶1.20～2.18

年後荷包的狀態將成為水瓶收心的第一道響鈴，這周二宮中好星逆星互疊，顯見金錢上有出有進，若不知道適時控管，就可能面臨失控破財，這周建議你務必收斂收心，就算再悶也別用花錢出氣！感情學分還要持續修鍊，情人意見不同難免，要找到更有效的溝通方式，單身者桃花不明顯，別過於患得患失反而失分。

雙魚2.19～3.20

今年的水逆對雙魚座來說彷彿年後的第一道考題，年後收心不足將導致魚兒疲態頻現、出錯率增高，這段時間朋友、親人的溫暖會是你最大的慰藉，人際運勢不減反增，在貴人的扶持下將能減免掉不少麻煩災禍。感情上與情人細水長流，雖然沒有明顯增溫，但感情穩定，覺得煩悶時多想想交往時的甜，和氣互動將能讓兩人感情在無形中加分！

