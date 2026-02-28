fb ig video search mobile ETtoday

鬼鬼產後3個月瘦14公斤！「水梨減肥法」是關鍵　3種升級吃法一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

鬼鬼的水梨減肥法是什麼？

鬼鬼過去在分享體態管理時曾提到，自己在控制飲食期間會利用水梨增加飽足感，尤其是在嘴饞或想吃甜食時，以水梨替代蛋糕、餅乾等精緻點心。採用水梨減肥法並不是極端的節食方式，其實是一種「替換策略」：把高油高糖的食物換成高水分、低熱量的水果，讓整體熱量自然下降。

為什麼水梨有助減脂？

1. 高水分，飽足感強

水梨水分高達85%以上，一顆中等大小約100～120大卡，吃起來有份量，熱量卻不高。

2. 膳食纖維穩定血糖

水梨含有果膠等可溶性纖維，有助延緩糖分吸收，減少血糖波動帶來的暴食衝動。

3. 有助消水腫

富含鉀離子，有助排除體內多餘的鈉，對外食族或經期前浮腫特別有感。

鬼鬼產後3個月瘦14公斤！低熱量高飽足「水梨減肥法」是關鍵：怎麼吃才有效？3種升級吃法一次看

水梨減肥法怎麼吃才會瘦？

重點不在「只吃水梨」，而是吃對時機與份量：

一天建議份量

1顆為上限，避免攝取過多果糖。

最適合吃的時間

●早餐或上午加餐

●下午3～4點嘴饞時

●晚餐想減醣時搭配蛋白質

一定要搭配蛋白質

若單吃水果，血糖仍可能快速上升，建議搭配：

●無糖優格

●雞蛋

●豆漿

●雞胸肉

這樣才能真正穩定食慾、不掉肌肉。

鬼鬼產後3個月瘦14公斤！低熱量高飽足「水梨減肥法」是關鍵：怎麼吃才有效？3種升級吃法一次看

3種水梨減肥升級吃法

1.水梨優格蛋白碗（早餐首選）

材料：

●水梨半顆切丁

●無糖希臘優格一碗

●少量堅果

高纖＋高蛋白組合，飽足感可維持3～4小時。

2.水梨雞胸清爽沙拉（午餐控醣版）

材料：

●生菜、番茄、小黃瓜

●舒肥雞胸100g

●水梨薄片

●檸檬汁＋橄欖油少量

水梨自然甜味能減少醬料使用，熱量更低。

3.溫熱水梨肉桂飲（晚間舒緩版）

材料：

●水梨切塊

●加水小火煮5～10分鐘

●少量肉桂粉

溫熱飲用較不刺激腸胃，也能減少夜間寒涼感。

鬼鬼產後3個月瘦14公斤！低熱量高飽足「水梨減肥法」是關鍵：怎麼吃才有效？3種升級吃法一次看

想瘦更快？3個加分關鍵做起來：

1.要懂控制總熱量，不是只看水果

2.每週至少搭配3次有氧或肌力訓練

3.蛋白質攝取達體重ｘ1～1.2g

如果本身有跑步或快走習慣，搭配水梨替換法，效果會更穩定喔。

水梨減肥法適合誰？

✔ 想控制甜食攝取的人
✔ 經期前易水腫族群
✔ 外食高鈉飲食者

不適合：

糖尿病患者需控制份量

腸胃虛寒者避免空腹大量食用

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

下半身強人就不老！每天「金剛蹲」3分鐘 練出核心神力、燃脂效率勝過跑步1小時

日本爆紅「奇異果減肥法」睡前吃一顆 對付小腹超有感！綠奇異果還是黃金奇異果？專家說減肥選這款！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鬼鬼, 減肥, 水梨, 水梨減肥法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心 抹茶控請報到！IKEA「草皮蛋糕」超療癒　亞尼克華麗生乳捲登場 從「霍諾德攀登101」反思人生意義　一場攀登引發的不是只有掌聲 換季整理還在猶豫要不要丟？　4樣物品不用再考慮了 30款Netflix聯名手機殼劇迷必收藏！《柏捷頓家族》法式朱伊紋超美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面