鬼鬼產後3個月瘦14公斤！「水梨減肥法」是關鍵　3種升級吃法一次看

鬼鬼的水梨減肥法是什麼？

鬼鬼過去在分享體態管理時曾提到，自己在控制飲食期間會利用水梨增加飽足感，尤其是在嘴饞或想吃甜食時，以水梨替代蛋糕、餅乾等精緻點心。採用水梨減肥法並不是極端的節食方式，其實是一種「替換策略」：把高油高糖的食物換成高水分、低熱量的水果，讓整體熱量自然下降。

為什麼水梨有助減脂？

1. 高水分，飽足感強

水梨水分高達85%以上，一顆中等大小約100～120大卡，吃起來有份量，熱量卻不高。

2. 膳食纖維穩定血糖

水梨含有果膠等可溶性纖維，有助延緩糖分吸收，減少血糖波動帶來的暴食衝動。

3. 有助消水腫

富含鉀離子，有助排除體內多餘的鈉，對外食族或經期前浮腫特別有感。

水梨減肥法怎麼吃才會瘦？

重點不在「只吃水梨」，而是吃對時機與份量：

✔一天建議份量

1顆為上限，避免攝取過多果糖。

✔最適合吃的時間

●早餐或上午加餐

●下午3～4點嘴饞時

●晚餐想減醣時搭配蛋白質

✔一定要搭配蛋白質

若單吃水果，血糖仍可能快速上升，建議搭配：

●無糖優格

●雞蛋

●豆漿

●雞胸肉

這樣才能真正穩定食慾、不掉肌肉。

3種水梨減肥升級吃法

1.水梨優格蛋白碗（早餐首選）

材料：

●水梨半顆切丁

●無糖希臘優格一碗

●少量堅果

高纖＋高蛋白組合，飽足感可維持3～4小時。

2.水梨雞胸清爽沙拉（午餐控醣版）

材料：

●生菜、番茄、小黃瓜

●舒肥雞胸100g

●水梨薄片

●檸檬汁＋橄欖油少量

水梨自然甜味能減少醬料使用，熱量更低。

3.溫熱水梨肉桂飲（晚間舒緩版）

材料：

●水梨切塊

●加水小火煮5～10分鐘

●少量肉桂粉

溫熱飲用較不刺激腸胃，也能減少夜間寒涼感。

想瘦更快？3個加分關鍵做起來：

1.要懂控制總熱量，不是只看水果

2.每週至少搭配3次有氧或肌力訓練

3.蛋白質攝取達體重ｘ1～1.2g

如果本身有跑步或快走習慣，搭配水梨替換法，效果會更穩定喔。

水梨減肥法適合誰？

✔ 想控制甜食攝取的人

✔ 經期前易水腫族群

✔ 外食高鈉飲食者

不適合：

糖尿病患者需控制份量

腸胃虛寒者避免空腹大量食用

