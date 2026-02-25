新一代KPOP財閥偶像Annie自律運動菜單曝　每天500下腹肌鍛鍊養出好身材

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由王牌製作人Teddy親自操刀，重磅推出的韓國男女混聲團體「ALLDAY PROJECT」一出道就強勢登上韓國各大音源排行榜，出道兩週更是進入告示牌二百大專輯榜（Billboard），被稱為怪物新人，其中被媒體稱為新一代「K-POP財閥偶像」的Annie不僅實力堅強，更是哥倫比亞大學的高材生！

泛三星家出身的財閥偶像

今年剛滿24歲的Annie於2025年6月23日以男女混聲團體ALLDAY PROJECT的Rapper身份出道，除了所屬團體一出道便因堅強實力而備受矚目外，本名文徐允（문서윤）的Annie早在練習生時期就因其泛三星家出身的背景而引起眾人熱議。

所謂的泛三星家（범삼성가）是指由韓國財閥三星集團其家族及親戚等經營的集團公司，以Olive Young紅遍全球的CJ集團、韓國三大百貨之一的新世界集團及韓松集團都是泛三星家的成員，而Annie的父母、外婆和舅舅正是掌管新世界集團的高層經營階層，是被稱為「K-POP財閥偶像」也當之無愧的新世界財閥第四代。

十歲就立志成為歌手的哥倫比亞大學高材生

除了財閥四世出身的背景引起關注外，Annie更是兼顧事業與學業的哥倫比亞大學高材生。

Annie表示自己大約在10歲時就曾向家人表示過想當歌手的志願，卻屢遭家人反對，但始終不放棄的她終於在國三時與母親達成協議，只要考上常春藤聯盟的學校家人便不干涉她的夢想。

目前就讀哥倫比亞大學藝術史及視覺藝術學系的Annie因為休學期限已屆滿，為了不放棄先前努力修得的學分宣布暫時停工，預計在2026年5月完成學業，在追求夢想的同時也不放棄學業。

立定目標後就一定要實現的努力型藝人

為了實現成為歌手的夢想，Annie不僅成功錄取了常春藤名校，SAT分數更是考到滿分1,600分中1,530的高分。對此Annie謙虛地表示與其說自己很會唸書，她覺得自己是立定目標後就一定會努力實現的類型。

在7年的練習生時期，遠在美國讀書的她面對公司給予的歌唱、饒舌和跳舞練習，總是第一個透過影片交出練習作業，是經紀人也肯定的努力型成員，最終Annie也在自己的努力不懈下成功出道成為ALLDAY PROJECT的一員。

除了英語外，法語也精通的多國語言天才

從小就在美國留學的Annie，除了說得一口與母語無異的好英文外，還具備了可以進行基本會話的法語能力。

此外以自律上進出名的她更是當作興趣持續學習日語、中文和西班牙語中，堪稱努力型多國語言天才的最佳代表。

每天500下腹肌鍛鍊，靠自律養出零贅肉好身材

身高168公分的Annie身材高挑且纖細，除了天生麗質外，她也超自律，戲稱自己為團體中的最高齡者。

為了擁有能跟上團體成員又唱又跳的體力，Annie每天都會在起床做完基礎伸展後，空腹進行仰臥抬腿、扭腰平板支撐、仰臥起坐、仰臥肘點膝和一分鐘平板撐等徒手訓練來鍛鍊腹肌。

若是因為工作行程無法一早進行運動，她也一定會抽空完成每天500下的腹肌鍛鍊，堪稱新一代的「自我管理終極王」(자기관리 끝판왕)。

