跟《臥底洪小姐》姜諾拉學無害千金穿搭　半統襪搭配瑪莉珍鞋是關鍵

Text／Marie Claire美麗佳人

隨著Netflix韓劇《臥底洪小姐》的熱度逐漸升高，飾演傻白甜集團千金的「姜諾拉」憑藉單純、靈動的性格大大圈粉！她在劇中的穿搭不僅打破財閥女高冷的刻板印象，反而可愛又有親和力，這樣的特質也在她的穿搭風格中展現，這種結合了少女活潑與名媛精緻的造型，也很適合約會出遊，本篇編輯為你解析姜諾拉的穿搭核心單品，教你掌握這份甜而不膩的時髦技巧。

《臥底洪小姐》「姜諾拉」的無害千金穿搭

蕾絲細節：增添法式精緻感

觀察姜諾拉的穿搭，蕾絲是提升質感的靈魂單品！她常搭配領口、袖口帶有精緻蕾絲花邊的單品，這不僅能柔化臉部輪廓，更賦予造型一種優雅的復古氛圍，對於想嘗試千金風的女生來說，穿上蕾絲單品也能自帶一種讓人想呵護的嬌貴感。

「傻白甜千金」怎麼穿？跟《臥底洪小姐》姜諾拉學：蕾絲、襯衫、A 字裙，還有「這單品」必備

設計感襯衫：層次豐富的少女氣質

襯衫在諾拉的造型中從不單調，她偏好大翻領、蝴蝶結或帶有荷葉邊的款式，這些設計感強烈的襯衫無論是單穿還是作為內搭，都能在視覺上增加豐富度，尤其要注意版型合身、釦子全扣上，適當加入胸針等飾品，是諾拉最能展現千金氣息的指標性穿法。

「傻白甜千金」怎麼穿？跟《臥底洪小姐》姜諾拉學：蕾絲、襯衫、A 字裙，還有「這單品」必備「傻白甜千金」怎麼穿？跟《臥底洪小姐》姜諾拉學：蕾絲、襯衫、A 字裙，還有「這單品」必備

合身針織衫：溫柔無害的核心

為了呼應「傻白甜」的個性，姜諾拉也會穿上馬卡龍色系的針織衫，柔軟的材質能中和襯衫的制式感，讓整個人散發出好親近的溫柔氣場，無論是短版針織開襟衫或是帶有珍珠釦飾的款式，都能輕鬆營造出柔美溫和的氛圍。

「傻白甜千金」怎麼穿？跟《臥底洪小姐》姜諾拉學：蕾絲、襯衫、A 字裙，還有「這單品」必備

連身裙、A字裙：優化比例必備款

在下半身的選擇上，姜諾拉幾乎離不開連身裙或高腰A字短裙，這樣的剪裁能有效修飾臀線並拉長腿部比例，而帶有收腰設計的連身短裙，也能呈現諾拉這位財閥家小女兒天真、受寵愛的貴氣感。

「傻白甜千金」怎麼穿？跟《臥底洪小姐》姜諾拉學：蕾絲、襯衫、A 字裙，還有「這單品」必備

半統襪：千金感的關鍵來源

姜諾拉的千金風格最最最重要的單品非半統襪莫屬，她的每一套造型無論怎麼變化，半統襪搭配瑪莉珍鞋幾乎是最標誌性的組合，這項單品不只是為整體加入華麗的學院氣息，也是「傻白甜」風格的關鍵，顯得高級無害。

「傻白甜千金」怎麼穿？跟《臥底洪小姐》姜諾拉學：蕾絲、襯衫、A 字裙，還有「這單品」必備

掌握這五個單品元素，你也能像姜諾拉一樣，穿出傻白甜的千金高級感！

