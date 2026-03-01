2026球鞋趨勢！NB美製990v4 Olive　Supreme聯名Nike AF1突破性新配色

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

馬年來臨，本週重量級球鞋從New Balance MADE in USA的美製工藝，到Supreme、fragment design與Nike的聯名新作，再到ACG機能復古回歸，2026球鞋趨勢搶先看！

New Balance 990v4 MADE in USA「Olive」

New Balance 為美產支線注入全新視角，美製NB總是鞋頭們的收藏品質保證，經典型號 990v4 首度以深橄欖綠全面包覆鞋身與 ENCAP 中底，打破過往白灰基調慣例。

高級麂皮鋪陳出濃厚大地氣息，中底與鞋面同色處理，營造罕見的一體化視覺。輔以白色皮革層與透氣網布形成對比層次，並保留經典 3M 反光細節。作為 Teddy Santis 操刀的 2026 春夏系列一員，990v4 再次證明其同色系表現力依然在線！

Supreme x Nike Air Force 1 Low「Multi-Color」

延續多年合作關係，潮流至尊王者Supreme預計於2026秋季為Air Force 1 Low帶來突破性的Multi-Color配色，正式告別長年黑白單色設定。

傳聞將推出「Multi-Color/Iguana」與「Multi-Color/Black」兩款版本，在經典輪廓上注入更鮮明的街頭能量。發售形式預料維持Supreme慣例，僅限門市與官網上架，勢必再掀搶購熱潮。

fragment design x Nike Mind 002

潮流教父藤原浩搶先曝光 fragment design 與 Nike Mind 002 的聯名原型，將工業極簡語彙帶入以神經科學為核心的實驗鞋型。

鞋面改採全黑 Flyknit 結構，帶來貼腳如襪的包覆感，中底側牆壓印「FRAGMENT CONCEPT TESTING」字樣，展現濃厚實驗室美學。

Mind系列搭載內嵌22顆發泡節點的專利中底平台，主打刺激足底感知、提升專注力，未上市已話題滿滿，教父寶刀未老。

Nike ACG Air Phassad SP「Wheat/Black」

Nike ACG 從 2000 年代戶外檔案汲取靈感，推出全新 Air Phassad SP。

「Wheat/Black」配色結合一體成型鞋面與層疊防護結構，兼顧防風雨機能與現代腳感。厚實大底強化抓地表現，從城市通勤到戶外探索皆可應對。復古登山靴輪廓搭配 ACG 招牌大地色系，完美呼應當前機能風回潮趨勢！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Simone Rocha x adidas驚喜聯名宣告浪漫運動風延燒：蝴蝶結、水鑽與三線竟能交織得這麼美！

● 2026春季球鞋盤點！CLOT x adidas、Lisa穿上NikeSKIMS芭蕾球鞋、Stranger Things x Converse鞋頭必收