《單身即地獄5》金高恩「不挑臉短髮」爆紅　手殘黨也能擁有換頭級髮型

在《單身即地獄5》中最具人氣的女嘉賓金高恩，以一頭俐落短髮造型驚艷眾人。相比過去溫柔但略顯大眾的長髮，剪短後的她不僅識別度瞬間拉滿，整個人更散發出一種清冷與俏皮並存的高級感。這款髮型已成為今年韓國美髮店指名度最高的範本，趕快來看看金高恩的短髮髮型。

《單身即地獄5》金高恩髮型：俐落鮑伯突顯精緻五官的清冷感

這張照片展現了金高恩短髮最原始的魅力。耳下三公分的長度剛好落在下顎線附近，視覺上能讓臉型更顯小巧立體。搭配薄透的空氣瀏海，平衡了短髮的俐落感，增添了一抹溫柔。自己整理時，可使用平板夾順著髮流向下夾直，並在髮尾處輕微向內帶出一點點弧度。重點在於保持髮質的光澤感，這能讓妳在視覺上看起來更有精神，展現出知性且神祕的氣質。

《單身即地獄5》金高恩髮型：微翹層次剪展現隨性不羈的韓系時髦

這款髮型的精髓在於「髮尾的層次處理」。不同於傳統一刀切的厚重感，金高恩的短髮在髮尾處做了輕微的打薄與層次堆疊，營造出一種輕盈、隨性但不凌亂的氛圍。搭配上「空氣感」或「八字瀏海」，能有效修飾額頭與顴骨弧度，讓臉型在視覺上縮小一號。這種剪裁方式不僅能改善髮量扁塌的問題，更能透過髮流的線條感，增加整體造型的動態美，讓短髮看起來更有層次而非呆板。

《單身即地獄5》金高恩髮型：利用髮箍、寬髮帶讓短髮更具甜美風格

金高恩巧用配件打破了短髮的單調。透過寬髮帶來收攏髮絲或者厚髮箍，瞬間轉變為充滿文藝氣息的鄰家女孩。當短髮處於尷尬期時，配件就是妳最好的朋友。先將頭髮整體夾順，戴上髮帶或者髮箍後，記得在耳側兩旁拉出幾縷碎髮修飾臉型，這能讓視覺重點集中在五官，營造出青春女大生感。

《單身即地獄5》金高恩髮型：街頭酷妹風鴨舌帽與短髮的完美適配

短髮與帽子的組合，是金高恩私服中最常見的造型。帽子壓低後，露出的短髮髮尾與瀏海，能讓臉部輪廓看起來更加深邃。戴帽子時，千萬不要把頭髮全部塞到帽子裡。可以像照片中一樣，將一邊的頭髮塞到耳後，另一邊自然垂下，並讓瀏海微微露出。這種「半遮半露」的整理方式，能增加造型的層次感，讓原本中性的裝扮也能帶有一絲小女人的細膩。

《單身即地獄5》金高恩髮型：慵懶微捲波浪最有浪漫優雅的女人味

最後是一款很有女人味的短髮。將原本俐落的短髮燙出輕微的S型波浪捲度，整體氛圍立刻變得柔和許多，非常適合約會或出席正式場合。可以使用25mm左右的電捲棒，採取「外捲與內捲」交替的方式進行。重點在於瀏海也要帶上一點捲度，與後方頭髮銜接。最後抹上少許髮油，讓捲度呈現自然、蓬鬆的呼吸感，這能讓妳的五官看起來更具神采，散發優雅的慵懶美。

