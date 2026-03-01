白鹿《唐宮奇案》戲裡帥到炸！下戲魅力也爆表　甜辣私服切換術公開

▲白鹿《唐宮奇案之青霧風鳴》熱播中。（圖／白鹿IG、小紅書，下同）

圖文／CTWANT

最近熱播陸劇話題無非《唐宮奇案之青霧風鳴》莫屬，口碑與討論度齊飛，讓女主角白鹿人氣再衝新高。她在劇中飾演女官「李佩儀」，查案時冷靜聰穎、出手時乾淨俐落，打戲行雲流水、文武雙全。戲裡帥到炸、戲外私服穿搭，同樣自帶主角濾鏡。

白鹿會演戲、會打戲、還會穿搭，之所以能成為時尚寵兒，不只因為臉蛋在線，而是她很懂「風格反差」這件事，私服關鍵字：甜而不膩、辣得高級、隨性卻精算過！

白鹿私服穿搭：深咖啡色皮衣＋皮短裙＋透膚絲襪

深咖啡色皮衣與皮短裙，成套皮革本身就夠有氣場，但白鹿用透膚絲襪與細跟高跟鞋做收尾，瞬間把「全黑女殺手」轉化為「都會性感玩家」。這套的搭配心機在於同色系能拉長比例，絲襪增加層次感，細跟鞋則讓整體線條更俐落。想嘗試皮革卻怕太硬派？學白鹿選擇咖啡色，比黑色柔和卻一樣有態度。

白鹿私服穿搭：深咖啡色針織外套＋土黃色麂皮短洋裝

這套深咖啡針織外套、土黃色麂皮短洋裝，外套隨性披著、小露性感肩線，更讓白鹿腿部線條毫不保留地展現。時尚關鍵在「材質混搭」，針織的柔軟對比麂皮的細緻，顏色走大地色系，溫柔卻不無聊。技巧重點：外套不要好好穿，鬆鬆掛著才有不費力的高級感。

白鹿私服穿搭：粉色針織上衣＋深灰百褶短裙

粉色針織上衣搭配不規則剪裁，若隱若現露出鎖骨線條，再配深灰百褶短裙，甜中帶酷，直接讓白鹿少女力開到最大！而櫻花粉髮色成為視覺焦點，讓整體造型記憶點暴增。想甜但不想幼稚？顏色平衡做好，甜美也能有態度。

白鹿私服穿搭：民俗風流蘇披肩＋不規則剪裁拼接格紋流蘇裙

白鹿這套卡其色民俗風流蘇披肩＋白色上衣，下身搭不規則拼接格紋流蘇裙，流蘇元素層層疊加，卻因為配色乾淨而不顯雜亂。這類造型的關鍵在於「一繁一簡」，有民族感的單品已經夠搶戲，上衣就回歸純白，讓重點集中卻不過度。

延伸閱讀

▸ 民眾買破萬外套欲退貨！客服竟截圖IG限動：證明有穿過不能退

▸ 獨／南韓集訓、我們拜拜！童子瑋帶代表隊祈福挨轟 球界怒：把球員當競選團

▸ 原始連結