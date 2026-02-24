G-SHOCK 攜手AI造帥錶　更纖薄且絕對強悍

▲G-SHOCK推出全新升級的多層複合式錶帶版本MTG-B4000D-1A腕錶，40,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK旗艦系列MT-G繼去年首度將AI人工智慧技術導入設計後，今年更進一步推出全新進化錶款MTG-B4000D-1A，研發出結合不鏽鋼與碳纖維強化樹脂的多層複合式錶帶，並採用全新雙層碳核心防護構造，機芯由碳纖維強化樹脂內殼保護，外層則包覆不鏽鋼金屬組件，透過高密度安裝技術，達到錶款輕薄化且絕對強悍。





▲G-SHOCK MTG-B4000D-1A腕錶的錶殼外部以層層堆疊的玻璃碳纖維材質切割塑形而成。

日本製的G-SHOCK MTG-B4000D腕錶，由人類設計師與品牌大量耐衝擊數據訓練的AI人工智慧共同開發，搭載G-SHOCK Triple G Resist結構，具備抗衝擊、抗離心力與抗震三大特性內建功能包含Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波校準，以及Mobile Link藍牙連接功能；外觀亮點則是多層次面盤與錶殼，搭配由不鏽鋼與碳纖維強化樹脂零件製成的複合式錶帶錶帶，其中央連接處經過獨立加工，側面則呈現碳纖維纹理，形成對比美感。





▲CITIZEN以「都會流光」為主題推出890機械錶，NB6060-58H（左）52,800元，NB6062-52P款54,800元。（圖／CITIZEN提供）

有別於G-SHOCK的科技感，CITIZEN新款890機械錶洋溢濃濃的都會感，以「都會流光」為主題，配上線條俐落的八角形錶圈與錶殼，以及髮絲紋與鏡面交錯打磨的一體式鍊帶設計展現現代感，當中NB6062-52P腕錶以香檳金為主色調象徵燈火通明的繁華夜景，另一款NB6060-58H腕錶則以銀色為主軸，指針與時標上的金色輪廓象徵初升朝陽的光芒，代表城市晨曦美景。

