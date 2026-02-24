fb ig video search mobile ETtoday

體重忽高忽低別焦慮！營養師教你看懂數字背後真相

▲▼體重變化原因。（圖／Unsplash）

▲體重短期波動背後有原因。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每天站上體重機，數字一下上升、一下下降，心情也跟著大起大落？其實，短期體重波動不一定等於脂肪增加。營養師高敏敏整理常見8個原因，帶你看懂體重變化背後的關鍵。

▲▼體重變化原因。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1.肌力訓練後的修復反應

進行肌力訓練時，肌肉纖維會產生微小損傷，身體在修復過程中會暫時儲存水分，因此運動後覺得局部「浮浮的」其實很常見。通常1～2天後就會改善，屬於正常生理現象。

2. 流汗與排尿量變化

當流汗增加或排尿量變多，身體水分流失，體重自然下降。但這類變化主要來自水分，不代表脂肪真的減少。

3. 生理期前後

女性在生理期前後因荷爾蒙波動，容易出現水腫、脹氣，體重上升相當普遍。多半等生理期結束後，數字就會慢慢回到原本狀態。

4. 鈉攝取過多

高鈉飲食容易讓身體存水、水腫，體重跟著上升。日常可適量補充高鉀食物，如香蕉、西瓜，幫助身體維持電解質平衡。

5. 精緻澱粉攝取偏高

碳水化合物會與水分一同儲存，當比例增加時，體重也可能上升。不過碳水並非壞東西，關鍵在於選擇非精緻澱粉、搭配均衡飲食。

6. 糞便堆積

若排便不順，腸道累積糞便，也會讓體重上升，同時感到腹脹不適。多攝取高纖維食物、建立規律排便習慣，有助改善。

7. 壓力荷爾蒙升高

長期壓力大，壓力荷爾蒙升高，身體更容易存水。減脂期間除了飲食控制，情緒與壓力管理同樣重要。

8. 喝水量多寡

水分本就是體重的重要組成。喝水增加時，體重可能短暫上升，但會隨代謝排出。減脂期間不必刻意少喝水，充足水分反而有助新陳代謝與降低飢餓感。

那麼有可能一天胖1-3公斤嗎？營養師高敏敏指出，理論上增加1公斤脂肪約需多攝取7700大卡熱量。若一天內體重突然增加1至3公斤，幾乎不可能全是脂肪，多半仍與水分、腸胃內容物有關。也建議大家量體重應在固定時間、狀態下測量，例如早上起床如廁後再量，並搭配觀察體脂率、肌肉量與身形變化，而非只看單一數字。

關鍵字：

體重波動, 水腫原因, 肌力訓練, 生理期, 飲食調整

