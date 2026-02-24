別讓眼周露出疲態！3款熬夜眼霜推薦　 一抹亮眼不再疲勞

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／台北報導

長時間盯螢幕、熬夜追劇，加上生活節奏快速切換，眼周往往最先顯露疲態。細紋、泡泡眼與黑眼圈讓整體氣色大打折扣。近期三大品牌同步推出全新眼霜，鎖定修護、澎潤與亮眼需求，為日常保養再添生力軍。

#海洋拉娜 超能活膚電眼霜，15ml，8,900元。

▲▼眼霜。（圖／品牌提供）

主打延續品牌「一夜高效修護充能」理念，海洋拉娜推出全新超能活膚電眼霜，結合經典 Miracle Broth™ 奇蹟活凝金萃與全新科研複合科技-深海超能膠原力，可幫助改善8大眼周老化關鍵指標，為高耗能的眼周肌膚帶來精準修護。

搭配專屬360°超能亮眼棒，挖勺與多角度按摩設計合一，透過「全眼收網傳導系統」幫助成分均勻貼合，並促進微循環、舒緩泡泡眼。從塗抹到按摩一次到位，強調全眼周立體呵護。

#BIO UP 極地泌光修護眼霜，15g，3,280元。

▲▼眼霜。（圖／品牌提供）

BIO UP全新極地泌光修護眼霜選用日本雞尾酒專利複方為基底，結合日本晚櫻花酒粕、黃金麴與清酒菁純，此配方專為亞洲女性膚質設計，兼顧溫和與功效，針對輕熟齡與熬夜族群常見的乾燥與初老問題。

質地主打輕盈細緻、不黏膩，除了夜間修護，也適合白天妝前使用，不影響底妝服貼度，對於追求清爽感受的使用者而言更為友善。

#嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜，15ml，3,400元。

▲▼眼霜。（圖／品牌提供）

嬌蘭推出全新皇家蜂王乳青春提拉眼霜，首度將三種黑蜂蜂蜜濃度提升5倍注入配方。訴求能讓肌膚表面持續飽滿長達8小時，並搭配雙重玻尿酸，對細紋與乾燥紋路帶來立即可見的澎潤效果。

質地為極致絲滑的輕盈凝霜，觸膚即融，形成如第二層肌膚般的隱形薄膜，主打平滑眼尾紋、眼下細紋與眉間紋，提升整體眼周輪廓精緻度。

眼霜, 黑眼圈, 細紋, 保養, 修護, 東森自然美, 海洋拉娜, 嬌蘭

