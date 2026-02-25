陳喬恩盛讚「新朋友」好美　原來是百萬「錶王」

▲陳喬恩收藏不少精品。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩趁年假與親友聚會，除了敘舊談心很開心，她還曬出「新朋友」，戴上剛入手的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列型號7010G-013鑽錶，她所選的款式為亮眼藍色調，讓她盛讚「好美的新朋友，心情好好喔」，此款錶定價1,426,000元。





▲陳喬恩開心入手PP Nautilus型號7010G-013鑽錶，1,426,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩在戲劇表現亮眼，她認真工作也懂得寵愛自己，日常穿搭少不了精品服飾、愛馬仕包款，名錶則曝光過Franck Muller、卡地亞（cartier）等經典設計，她對於中性錶款情有獨鍾，AP（Audemars Piguet）37毫米Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊錶也是她的心頭好，18K玫瑰金錶殼搭配包覆灰色橡膠的金質錶圈，與象牙白的Grande Tapisserie大型格紋面盤與閃耀發光紋理效果的橡膠錶帶相映成趣。

近日陳喬恩戴的新錶為PP高級運動錶代表作Nautilus系列型號7010G-013鑽錶，此款錶徑32毫米、尺寸精巧的18K白金Ladies’ Nautilus腕錶，採用天藍色漆面錶盤與織物紋理複合材質錶帶，其八角形錶圈鑲嵌 46 顆明亮式切割鑽石，洋溢活潑氣息。





▲陳喬恩曾戴過AP皇家橡樹離岸型自動上鍊錶，1,648,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）