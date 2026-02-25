fb ig video search mobile ETtoday

陳喬恩盛讚「新朋友」好美　原來是百萬「錶王」

>

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩收藏不少精品。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩趁年假與親友聚會，除了敘舊談心很開心，她還曬出「新朋友」，戴上剛入手的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列型號7010G-013鑽錶，她所選的款式為亮眼藍色調，讓她盛讚「好美的新朋友，心情好好喔」，此款錶定價1,426,000元。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩開心入手PP Nautilus型號7010G-013鑽錶，1,426,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩在戲劇表現亮眼，她認真工作也懂得寵愛自己，日常穿搭少不了精品服飾、愛馬仕包款，名錶則曝光過Franck Muller、卡地亞（cartier）等經典設計，她對於中性錶款情有獨鍾，AP（Audemars Piguet）37毫米Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊錶也是她的心頭好，18K玫瑰金錶殼搭配包覆灰色橡膠的金質錶圈，與象牙白的Grande Tapisserie大型格紋面盤與閃耀發光紋理效果的橡膠錶帶相映成趣。

近日陳喬恩戴的新錶為PP高級運動錶代表作Nautilus系列型號7010G-013鑽錶，此款錶徑32毫米、尺寸精巧的18K白金Ladies’ Nautilus腕錶，採用天藍色漆面錶盤與織物紋理複合材質錶帶，其八角形錶圈鑲嵌 46 顆明亮式切割鑽石，洋溢活潑氣息。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩曾戴過AP皇家橡樹離岸型自動上鍊錶，1,648,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

►潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生

►貝嫂根本「錶王」大戶　珍珠手鍊鑽錶襯億萬身價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

CITIZEN老鷹羽翼錶超限量　精準度高到驚人

CITIZEN老鷹羽翼錶超限量　精準度高到驚人

G-SHOCK 攜手AI造帥錶　更纖薄且絕對強悍

G-SHOCK 攜手AI造帥錶　更纖薄且絕對強悍

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

百萬元美女與野獸擺件貴氣登場　52,900顆施華洛世奇齊放閃 谷愛凌冬奧奪牌必戴Tiffany鑽戒　百萬IWC金錶也搶鏡 潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生 亞洲首富千金豪奢珠寶全是「媽媽牌」　連髮飾全是美鑽 寶格麗天后宮再壯大　杜娃黎波白襯衫混搭珠寶魅力四射 最辣滑冰選手拎愛馬仕、搭私人飛機　冬奧奪一金一銀堵豪奢批評 凱特王妃Gucci禮服配波浪捲髮好浪漫　登紅毯氣場不輸女星

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面