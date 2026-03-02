2026是i-dle之年！舒華、薇娟雙封底妝大使　台北倒數開唱再掀高峰

fb ig video search mobile ETtoday

2026年才剛開始，就已經被粉絲稱為「i-dle之年」。全球巡迴演唱會首爾站剛圓滿落幕，場場滿座的震撼舞台證明她們的國際影響力持續攀升；緊接著，3／7台北場即將登場，這也是今年亞洲巡演中最受矚目的重點場次之一。舞台熱度未退，時尚與美妝戰場也同步開花。

就在巡演氣勢最強的時刻，成員葉舒華與曺薇娟幾乎同步官宣成為國際美妝品牌底妝大使，從演唱會舞台到精品形象大片，全面展現團體與個人的高光時刻。

舒華成為Giorgio Armani水慕斯底妝大使

2026年，葉舒華正式攜手Giorgio Armani，演繹明星底妝高訂完美絲絨水慕斯PRO。今年她不只將帶領i-dle首度唱進台北大型場館舞台，更在精品美妝領域拿下關鍵身分，為「i-dle之年」再添重量級註解。

水慕斯質地細緻輕盈，呈現高級絲絨霧光妝效，在強烈舞台燈光與高清鏡頭下依然維持平滑質感。舒華在官方形象影片中展現冷冽而自信的神情，將亞曼尼女人「原生自信」的精神具象化，也與她站上世界巡演舞台時的王者氣場相互呼應。

薇娟升格植村秀亮顏底妝大使

另一邊，曺薇娟則正式成為植村秀亮顏底妝大使。巡演舞台上的她是高音穩定的主唱門面，鏡頭前則化身透亮發光的奶油肌代表，品牌公開的形象影片更強調她零死角的精緻神顏。

妝前關鍵單品為全新超快充亮顏乳，強調妝前校色提亮與後續底妝服貼度，為演唱會高強度妝容打好基礎。搭配經典輕霧小方瓶，打造自帶濾鏡般的柔焦霧光妝效，長時間上妝也能維持乾淨妝感。

為慶祝薇娟升格底妝大使，品牌同步推出粉絲專屬福利。即日起至3／5止，於全台植村秀專櫃及線上官方通路購買「超快充亮顏乳」，即有機會抽中【薇娟Hi-Bye近距離互動】名額，共100名。

活動日期：3／13下午
活動地點：台北信義新天地A11

