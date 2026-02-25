逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 汶萊蘇丹與馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊蘇丹哈吉哈桑納爾博爾基亞於國慶當天穿軍服搭配橄欖綠色面盤的PP NAUTILUS REF.5711/1A腕錶。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊蘇丹哈吉哈桑納爾博爾基亞（Haji Hassanal Bolkiah）是目前世界上少數掌握實權的君主之一，自1967年即位至今，已是目前全球在位時間最長的在世君主，憑藉汶萊豐富的石油與天然氣資源，外界推估他身家超過9000億元，他熱愛收藏各式精品，光是奢華汽車逾7000輛，被封為「地表最多勞斯萊斯的男人」，而頂級名錶也他日常必備品，日前汶萊國慶舉行閱兵儀式時，他即佩戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）橄欖綠面的NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，完美搭配迷彩軍服。

▲▼ 汶萊蘇丹與馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲PP 2021年推出橄欖綠面的NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，當時定價約1,018,000元。（圖／品牌提供）

79歲的汶萊蘇丹哈吉哈桑納爾博爾基亞收藏無數千萬等級的高複雜功能名錶，國慶當天他所戴的PP NAUTILUS REF.5711/1A腕錶算是難得「樸實無華」的一款，不過此錶頗具話題性，是2021年熱門的NAUTILUS金鷹系列Ref. 5711/1A精鋼錶停產的後繼版，擁有高辨識度的橄欖綠色面盤，當年定價約1,018,000元，目前二級市場已炒到逾750萬元。

▲▼ 汶萊蘇丹與馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 汶萊蘇丹與馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子佩戴PP編號5231G世界時區錶。（圖／翻攝tmski IG）

汶萊蘇丹哈吉哈桑納爾博爾基亞的兒子馬丁王子也是PP錶擁護者，曾佩戴型號5231G世界時區錶，最特別是品牌運用琺瑯工藝於面盤呈現東南亞與大洋洲地圖，故鄉汶萊就在其中，對他而言別具意義，同時結合世界時區功能，成為經常周遊各國的他最實用的配件。
 

►汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

►汶萊小公主命名致敬阿嬤　新生兒包巾有來頭

汶萊蘇丹, 馬丁王子, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

