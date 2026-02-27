抹茶控請報到！IKEA「草皮蛋糕」超療癒　亞尼克華麗生乳捲登場

記者蔡惠如／綜合報導

抹茶控期待已久的春天重頭戲終於登場！IKEA 抹茶季近期登場，20 元銅板價霜淇淋，搭配春意元素的草皮蛋糕、重抹茶米香聖代，讓消費者感受春天到來；亞尼克跨海聯名京都百年老茶鋪「堀井七茗園」，祭出倍濃昇級的生乳捲，還加碼新奇感香菜口味，味蕾絕對不無聊。

▲春季抹茶新甜點，IKEA抹茶霜淇淋售價20元、重抹茶米香聖代，售價35元。（圖／業者提供）

一向親民的 IKEA 因應春天到來，抹茶霜淇淋正式登場，售價 20 元甜甜銅板價就能品嚐細緻茶香，還有加強版「重抹茶米香聖代」，主打濃郁抹茶醬與脆米香交織出大人系的苦甜層次，售價 35 元。

瑞典餐廳也同步推出充滿玩心的甜點，包括造型像綠意草皮的抹茶草皮蛋糕，夾入綿密紅豆泥讓人一口接一口，還有結合黑糖麻糬口感的抹茶蒙布朗捲，以及外酥內 Q 的抹茶QQ包，售價 18 元至 95 元。

以生乳捲著名的亞尼克，聯名京都百年老茶鋪「堀井七茗園」，主打新品極濃宇治焙茶生乳捲，焙茶粉加量 1.5 倍讓烘烤香氣更加悠長，售價 630 元至 699 元。門市限定的宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲，披覆比利時白巧克力的華麗脆皮，視覺效果滿分，售價 799 元。而雪天使抹茶生乳捲，則透過師傅手工拉花，展現如山水畫般的優雅意境，售價 699 元。

此外， YTM 限定的生乳捲驚喜盲盒，即日起全台 66 站點天天開跑，集合經典的「特黑巧克力生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」口味，近期還有最新的抹茶系列「極濃宇治焙茶生乳捲」，都能用 520 元的價格「抽抽看」，此外近期再加碼獵奇口味「香菜花生生乳捲」，將新鮮香菜梗捲入蛋糕，搭配手炒焦糖花生奶霜，豬血糕控們不妨試試看。

▲亞尼克宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲，售價799元。（圖／業者提供）

▲亞尼克雪天使抹茶生乳捲，售價699元。（圖／業者提供）