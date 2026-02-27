fb ig video search mobile ETtoday

抹茶控請報到！IKEA「草皮蛋糕」超療癒　亞尼克華麗生乳捲登場

>

記者蔡惠如／綜合報導

抹茶控期待已久的春天重頭戲終於登場！IKEA 抹茶季近期登場，20 元銅板價霜淇淋，搭配春意元素的草皮蛋糕、重抹茶米香聖代，讓消費者感受春天到來；亞尼克跨海聯名京都百年老茶鋪「堀井七茗園」，祭出倍濃昇級的生乳捲，還加碼新奇感香菜口味，味蕾絕對不無聊。

▲春季抹茶新甜點。（圖／業者提供）▲春季抹茶新甜點。（圖／業者提供）

▲春季抹茶新甜點，IKEA抹茶霜淇淋售價20元、重抹茶米香聖代，售價35元。（圖／業者提供）

一向親民的 IKEA 因應春天到來，抹茶霜淇淋正式登場，售價 20 元甜甜銅板價就能品嚐細緻茶香，還有加強版「重抹茶米香聖代」，主打濃郁抹茶醬與脆米香交織出大人系的苦甜層次，售價 35 元。

▲春季抹茶新甜點。（圖／業者提供）

瑞典餐廳也同步推出充滿玩心的甜點，包括造型像綠意草皮的抹茶草皮蛋糕，夾入綿密紅豆泥讓人一口接一口，還有結合黑糖麻糬口感的抹茶蒙布朗捲，以及外酥內 Q 的抹茶QQ包，售價 18 元至 95 元。

▲春季抹茶新甜點。（圖／業者提供）

以生乳捲著名的亞尼克，聯名京都百年老茶鋪「堀井七茗園」，主打新品極濃宇治焙茶生乳捲，焙茶粉加量 1.5 倍讓烘烤香氣更加悠長，售價 630 元至 699 元。門市限定的宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲，披覆比利時白巧克力的華麗脆皮，視覺效果滿分，售價 799 元。而雪天使抹茶生乳捲，則透過師傅手工拉花，展現如山水畫般的優雅意境，售價 699 元。

▲春季抹茶新甜點。（圖／業者提供）

此外， YTM 限定的生乳捲驚喜盲盒，即日起全台 66 站點天天開跑，集合經典的「特黑巧克力生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」口味，近期還有最新的抹茶系列「極濃宇治焙茶生乳捲」，都能用 520 元的價格「抽抽看」，此外近期再加碼獵奇口味「香菜花生生乳捲」，將新鮮香菜梗捲入蛋糕，搭配手炒焦糖花生奶霜，豬血糕控們不妨試試看。

▲春季抹茶新甜點。（圖／業者提供）

▲亞尼克宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲，售價799元。（圖／業者提供）

▲春季抹茶新甜點。（圖／業者提供）

▲亞尼克雪天使抹茶生乳捲，售價699元。（圖／業者提供

關鍵字：

抹茶, 抹茶祭, IKEA, 亞尼克, 生乳捲, 抹茶霜淇淋, 京都宇治, 期間限定, 春季甜點, 銅板美食, 香菜花生生乳捲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光 謝金燕「年後急救菜單」曝光　每天空腹14小時＋正確進食順序快速甩肉 斑點生成前先出擊！KOSE、黛珂、迪奧美白新作一次看 吃完火鍋衣服臭味重？學會這3招輕鬆搞定 最不會社交三大星座！TOP 1思想跳耀又不喜框架　社交場合難融入 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 小心踩雷！營養師點名「3類零食」自己都不會買給孩子吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面