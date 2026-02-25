fb ig video search mobile ETtoday

SOGO宣布「不提供免費超市紙袋」　3月起實施

▲SOGO宣布3月起超市停止供應免費紙袋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO 百貨今（2／25）宣布，忠孝館自營超市 Fresh Mart 將自 3／1 起，全面停止提供免費購物紙袋，邀請消費者從源頭減廢，共同響應綠色零售浪潮。未攜帶購物袋的顧客可自費購買紙袋或北市環保兩用袋。

為深化企業低碳營運承諾，遠東 SOGO 忠孝館 Fresh Mart 宣布落實關鍵環保措施。業者表示，由於超市每日服務量大，購物袋消耗相當觀，為從源頭有效減少資源消耗，Fresh Mart 決定自 3／1 起全面停止免費提供紙袋。

新政策正式啟動後，若顧客購物時忘記攜帶環保袋，現場仍提供付費購買的遠東 SOGO 紙袋、台北市環保兩用袋，以及多款不同尺寸的環保提袋供選擇 。為感謝顧客支持，實施初期也將同步推出「扣點兌換 Fresh Club 環保袋」的獎勵活動。

SOGO表示，除減少購物袋使用外，也將於今年下半年導入 100% 再生 PET 環保生鮮托盤，相較於傳統的原生塑膠托盤，每噸可大幅減少達 51% 的碳排放，並同步建立逆向回收機制，鼓勵顧客回收指定托盤以換取點數回饋。

▲百貨推綠色回饋，鼓勵消費者將環保與永續觀念落實在生活中。（圖／各業者提供）

百貨業者近年積極將永續理念融入日常購物體驗，從鼓勵減碳消費到舉辦親子共學活動，都希望用實際優惠吸引民眾加入。新光三越去年也推出「減袋加碼回饋」活動，只要消費滿300元並選擇不索取紙袋，就能獲得額外10點skm points點數。

SOGO, 環保袋, 減塑, 再生PET, 綠色零售, 超市

