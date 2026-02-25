伯爵橘色調珠寶錶洋溢熱情魅力　鱗紋面秀精湛金質工藝

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金錳鋁榴石琺瑯彩繪珠寶腕錶，約4,760,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

PIAGET（伯爵）以優美線條著稱的Limelight Gala系列腕錶，於開春之際推出兩款結合品牌標誌性的「Décor Palace 宮廷式雕刻飾紋」的珠寶錶，展現金質工藝名家的精湛工藝。當中18K玫瑰金錳鋁榴石琺瑯彩繪珠寶腕錶，以鮮亮的橙色為主調，於面盤鐫刻麟紋後，覆蓋上經過800度以上高溫反覆燒製的大明火琺瑯，錶圈美鑽沿著弧線延伸至錶鍊，並逐漸變換為色澤濃烈的橘紅色錳鋁榴石，展現熱情魅力。





▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金干邑色鑽石珠寶腕錶，約3,720,000元。

Limelight Gala系列最初誕生於1973年，由設計師Jean-Claude Gueit操刀設計，承襲了當時PIAGET Society 的社交文化精神，將珠寶藝術與精密時計功能完美融合，以不對稱的流暢曲線設計風靡至今。新作除了橘色調的錳鋁榴石琺瑯彩繪珠寶腕錶，另有一款18K玫瑰金錶殼與錶鍊皆由手工鐫刻經典樹皮紋理，並鑲嵌由淺至深漸層排列的干邑色美鑽，營造出深邃的視覺感受。





▲江詩丹頓Overseas自動上鍊高級珠寶腕錶18K粉紅金款（左）與18K白金版本。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）經典運動錶Overseas系列，則首次推出18K白金與粉紅金高級珠寶腕錶，以2023年問世的錶徑35毫米錶款為藍本，兩款錶各鑲嵌1,430顆明亮式切割及長階梯形切割鑽石，為此系列首款滿鑲鑽設計，每款新作附贈兩條可快速替換錶帶，分別採用亮面鱷魚皮材質和橡膠材質，並配備可快速替換的鑲鑽錶扣以轉換不同風格；內載自製1088/1自動上鍊機芯，動力儲存達40小時。

