高顏值甜點登台　大阪「焦響泡芙」咬下有聲　莓果酪達克瓦茲好時尚

▲春天高顏值甜點陸續登台。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一開春精品甜點熱鬧非凡，台北 SOGO 復興館與忠孝館，接連迎來現烤泡芙專門店與精品達克瓦茲進駐，高雄夢時代則引進海外爆紅的杜拜軟 Q 餅乾，顏值與口感都讓人好期待，甜點控準備納入體驗名單！

主打「甜點實驗室」精神的大阪泡芙專門店 #4 BUTTER FOUR，強調門市現烤，不使用預製配送的風格，準備快閃 SOGO 復興館啦！其招牌焦響泡芙外殼淋上獨家焦糖烤至焦香，咬下時聽得到令人驚豔的脆響聲，內餡則灌滿濃郁的奶油醬，實在太誘人。

快閃店從 3／3 至 3／23 於 SOGO 台北復興館 B3F 登場，口味包含海鹽濃乳以及清鮮酸甜的草莓奶霜，一盒 10 顆售價，售價 260 元至 299 元，首波泡芙出爐時間為每日上午 10 點 。

甜點品牌 @AT MY 近期也至 SOGO 忠孝店快閃，主打長達 15cm 的法式冰心厚餡生乳酪達克瓦茲，外酥內潤的餅皮搭配濃郁內餡，美得像時尚單品。快閃店從 2／13 至 3／19 限時展開 ，現場提供包含皇室西西里開心果、濃郁雙重可可的經典必敗兩入組，售價 680 元。消費即可加價 390 元購買限量的「小可頌脆脆鐵盒」。

高雄夢時代 B1 輕食區近期也熱鬧非凡，集結多家人氣話題品牌 。包含海外話題不斷、以 Q 彈外皮包裹脆甜開心果內餡的杜拜軟 Q 餅乾，以及日本九州「脆日 Crizzi」則帶來職人級拿破崙千層工法製作的卡士達泡芙，讓消費者一口就能品嚐到酥、濃、香的豐富口感。「ButterRoo 奶油袋鼠」則主打將草莓、麝香葡萄等水果直接包入冰心泡芙中 ，現場還有「花甜」造型馬卡龍或迷你可麗露等精緻小點。