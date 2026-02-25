常常焦慮失眠、太在意他人目光？學習培養「鈍感力」讓自己更舒心

記者李薇／台北報導 圖／pexels

現代人生活節奏快速，也逐漸養成大多數人「急性子」的毛病，小事情上面講求快速、效率也就算了，但常常是在至關重要的大事上面，稍微有點努力就希望「馬上就能看到結果」、「立刻就能豐收」，急功近利的結果，往往就是引發焦慮、失落的情緒，而且陷入無限循環的負能量，從此對任何事情都不抱期待與缺乏積極向上的動力。以下就盤點3個學習「鈍感力」的方法，透過這樣的改變能讓自己在洪流中，依舊專注前行，保持快樂能量。

1.專注目標

資訊過度發達的結果，就是讓很多人無法堅定自己的決心，常常被身邊的人或是各種外在資訊洗腦，導致最終失去初衷，其實，更重要的是腦袋要保持清醒，內心堅定，不跟他人比較，把自己的目標寫下來、放在手機裡面，時時警惕，保持專注力，不盲目跟風，就可以慢慢養成。

2.保持遲鈍

對於他人的情緒、態度，不要太過敏感，常常都會有這樣的情況發生，就是別人無心的舉動、甚至一句話，就會讓你陷入低潮，但其實應該讓自己培養「遲鈍」的感官，尤其是對那些負面的情緒，不要跟著隨風起舞，不去理會跟在意，是保護自己的方法，也能讓生活更愜意。

3.培養耐性

人生每一天的生活裡，都需要面對很多的決策，對人對事往往不願意花更長的時間去考慮，就馬上下決定，其實很容易出現誤判的狀況，最簡單的比如買衣服，很多女孩都是一看到新貨就馬上去下單，結果卻發現買一堆不實用的垃圾回家，其實面對每一個岔路多方思考、甚至多花一點時間等待，經歷過時間的洗禮，也許會有更好的結果。