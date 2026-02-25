時裝周 / 小S女兒Lily看貝克漢次子走秀　Burberry把倫敦塔橋搬進室內

記者林明瑋／綜合報導

Burberry 2026冬季大秀在倫敦發表，小S二女兒許韶恩（Lily）受邀出席，獻出她的時裝周初體驗，同場星光閃耀，不但台下有韓星潤娥、Stray Kids成員金昇玟、日本樂壇天后宇多田光、泰星Bright等大咖藝人嘉賓，台上更驚喜出現貝克漢（David Beckham）次子羅密歐（Romeo Beckham）走秀，他在在10多年前孩提時代，就曾為Burberry拍攝廣告，長大後登上伸展台很有意義也令人驚喜。

▲Lily首度參加時裝周，受Burberry之邀在倫敦看秀。



▲羅密歐貝克漢登上Burberry伸展台走秀。



▲羅密歐兒時曾為Burberry拍攝廣告。

這場秀選在泰晤士河北岸、19世紀曾是魚市場的Old Billingsgate舉辦，走進秀場仿佛瞬間瞬移到雨後的倫敦街頭，濕漉漉的地面泛著虹彩光澤、架著鷹架的倫敦塔橋出現在秀場中央，配上倫敦音樂人FKA twigs 迷幻的背景音樂，倫敦地標就是日常生活的背景，宏偉又很平凡。創意總監Daniel Lee描繪著夜晚的城市，呈現出很接地氣的倫敦，像是日常會看到的景象，Daniel Lee描述這一季的人物：「每個人都在前往某個地方，每個人都準備出門。」

▲秀場打造了一座鷹架版的倫敦塔橋。

經典元素經過錯置與解構，成為男裝設計靈感，以更年輕的方式演繹大衣穿搭、燕尾服與絲質襯衫，機能性單品搭配皮革飛行員外套、連帽衫與雨衣，則被賦予了晚裝的意境。飽和穩定的色彩營造出精緻講究、簡潔流暢的質感，Daniel Lee表示：「既適合夜晚，也適合白天。」同時滿足了日與夜，也完美符合城市生活的節奏。

女裝部分則展現了「隨便穿就很好看」的從容態度，例如柔軟的緞面洋裝外罩大衣，就像是出門前隨手抓了一件外套那般自然。衣服的邊緣不刻意收邊，保留了原切羊毛的粗獷美感，Daniel Lee形容：「倫敦有一種獨特的外出風格，哪怕是最精緻的造型，看起來也彷彿是隨興披上，另一方面，再怎麼休閒的穿著，卻明確地流露出用心與態度。那是一種收放自如、雙向並存的從容不費力感。」

場內星光陣容也很精彩，許韶恩（Lily）穿著短裙與夾克展現自信甜美態度，與品牌大使Bright Vachirawit、Stray Kids成員金昇玟、韓星潤娥、傑森史塔森（Jason Statham）、凱特摩絲（Kate Moss）等人同場看秀，台上則驚喜出現羅密歐貝克漢走上伸展台，爸爸大衛貝克漢在IG限動轉發兒子走秀畫面，留言「為你感到驕傲」，開心的心情溢於言表。

▲貝克漢轉發羅密歐走秀的畫面。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲潤娥。



▲潤娥（左）與Stray Kids成員金昇玟。



▲泰星Bright Vachirawit是Burberry品牌大使。



▲日本樂壇天后宇多田光。

Stray Kids成員金昇玟在倫敦欣賞Burbrry 2026冬季大秀，同團的方燦則是FENDI大使，赴米蘭時裝周準備參加FENDI 2026秋冬秀，從首爾仁川機場出發時，穿著成套綴有FF Selleria縫線刺繡的丹寧裝束，搭配FENDI Fit運動鞋及Lui Duffle大尺寸旅行袋。

▲Stray Kids隊長方燦飛往米蘭準備參加FENDI 2026秋冬女裝秀。

FENDI的2026秋冬女裝秀，將是Maria Grazia Chiuri入主後的首個系列。Maria Grazia Chiuri在羅馬出生，1989年加入FENDI開始了她的時尚設計生涯，至1999年離開，後來與現任BALENCIAGA創意總監的Pierpaolo Piccioli一同加入VALENTINO，創造出一季又一季仙氣飄飄的動人作品，2016年轉戰Dior成為品牌首位女性創意總監，2025年5月宣布辭去職務，10月公開回歸FENDI的消息，她筆下的FENDI會是什麼模樣？馬上就要揭曉，大家拭目以待。